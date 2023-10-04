Природа совершенна, и опавшие листья выполняют свою функцию

Добрый день, уважаемые зрители канала «Газета садовод». Наша природа совершенна, здесь нет ничего лишнего. Это сложный механизм, где растения, солнце, снег, дождь и насекомые, которых мы называем вредителями, выполняют свою функцию и являются звеньями этого механизма. Опавшая листва также выполняет свою функцию, в зимний период это дополнительная прослойка между снежным покровом и почвой. А весной опавшие листья являются питанием для почвенной микрофлоры, которая переводят элементы питания из сложных органических соединений в доступную для растений форму. Так стоит ли нам с вами вмешиваться в работу этого сложного и отлаженного механизма и убирать опавшую листву?

Выращивая на своих садовых участках деревья кустарники, огородные культуры, мы уже вмешиваемся в механизм природы.

В природе идет жесткая конкуренция между растениями за место. Побеждают сильнейшие, а сильнейшие это те культуры, для которых данное место и условия наиболее благоприятны. И там, где должны расти осины, ели или борщевик, мы выращиваем розы, гортензии, яблони или огородные культуры. И стоит нам на какое-то время прекратить вносить коррективы, природа быстро восстановит свои права. Примером этого служат заброшенные участки.



А теперь вернемся к опавшим листьям. Листья и в наших садах действительно в зимней период служат прослойкой между почвой и снежным покровом, дополнительно защищая от промерзания корневую систему. Но опавшая листва является и укрытием многих насекомых и их личинок, которых мы называем вредителями. Укрываются в листве и ожидают весны гусеницы смородинной листовертки, Крыжовниковой пяденицы, паутинный клещ, и многим другие насекомые, а также возбудители различных грибковых заболеваний.

В природе все они являются элементом сложного механизма. Поражая ослабленные растения, они высвобождают место для молодых, здоровых и более приспособленных растений к данной местности. А вот на наших садовых участках мы сами решаем, какие культуры должны расти и когда и чем их заменять. Поэтому от этих санитаров-вредителей лучше избавиться, конечно, на сколько это возможно.

Существуют и другие мнения, но я лично стараюсь убирать опавшую листву. Сгребаю в кучи.

А что с ней делать дальше? Сжигать - не желательно. При сжигании опавшей листвы выделяются диоксин - один из самых ядовитых веществ для человека, а также угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений. Не будем загрязнять окружающую среду и портить себе и соседям здоровье.

Листья можно закладывать на компостирование.

При правильном компостировании погибают вредители и их личинки, а вот возбудители грибковых заболеваний могут сохраняться в компосте на протяжении нескольких лет. Поэтому закладываем в компост листву здоровых деревьев и кустарников, и больных тоже, но перед компостирование больные листья можно обработать раствором карбамида.

? кг мочевины (карбамида) растворяют в 10 л воды и проливают этим раствором опавшую листву, и после закладывают на компостирование. Можно сначала заложить листву небольшим слоем в компост, а затем пролить раствором мочевины.

Листва – это фабрика фотосинтеза, богатая необходимыми для растения элементами. А вот про опавшую листву этого сказать нельзя. Дело в том, что прежде, чем сбросить листья, дерево или куст забирает из них необходимые элементы. Это помогает растению легче перенести зимние морозы. Поэтому компосты из одних опавших листьев не будут богаты элементами питания. Но смешанные компосты из листьев и других органических компонентов по своим полезным действиям могут составить конкуренцию даже навозу. Для компостирования пригодны и листья дикорастущих деревьев, но не всех.

Менее пригодны листья дуба, каштана, поскольку содержат большое количество дубильных веществ и очень медленно разлагаются. Но зато это очень хороший материал для мульчирования осенних посадок чеснока, лука, для укрытия на зиму роз и других культур. Иногда листья дуба подсушивают, (это можно сделать в теплице) и используют их для мульчирования огородных и садовых культур уже в следующим сезоне.











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