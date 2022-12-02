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::. О роли микроорганизмов в жизни растений, и зачем нужны бактериальные удобрения | Удобрения
О роли микроорганизмов в жизни растений, и зачем нужны бактериальные удобрения
Сами микроорганизмы не являются питанием для наших растений, а вот внесение в почву бактериальных удобрений очень эффективно и способствует увеличению урожая. Почему? Давайте в этом разбираться.
Роль микроорганизмов не только в почве, но и во всей природе необычайно велика. Несмотря на мизерные размеры микроорганизмов, их масса в мире в 25 раз превосходит массу мира наземных животных.
Почвенная биота — это разнообразные почвенные организмы. Количество живых организмов в 1 г плодородной почвы может достигать нескольких миллиардов, а общая их масса в 1 га доходит до 10 т.
Так какую же роль выполняют микроорганизмы в жизни растений?
Растения могут усваивать некоторые относительно простые органические азот- и фосфорсодержащие вещества, но их значение в питании ничтожно.
В основном растения усваивают элементы питания из почвы в форме минеральных солей, растворенных в воде.
Органические вещества, попадая в почву становятся ценным питанием не для растений, а для почвенной микрофлоры. А почвенная микрофлора, разрушает остатки растений, животных и других органических соединений. Одна часть органического вещества при этом минерализуется полностью, и только тогда становится доступной для питания растений, а другая часть переходит в форму гумусовых веществ и живых тел почвенных организмов.
Роль микроорганизмов в почве не ограничивается минерализацией органических соединений.
Некоторые микроорганизмы (клубеньковые и свободноживущие бактерии) способны усваивать азот из атмосферного воздуха в почве, и преобразовывать его в доступную для растений форму.
Почвенные организмы способствуют перемещению веществ в почве, тщательному перемешиванию органической и минеральной её части.
Но не все микроорганизмы полезны для растений,
В почве имеются также микроорганизмы, которые восстанавливают нитраты до молекулярного азота, в результате азот из доступной для растений формы соединяется с атмосферным воздухом и улетучивается, неся тем самым большие потери азота в почве.
  В почве содержатся и микроорганизмы, которые выделяют ядовитые для растений вещества или являются возбудителями различных заболеваний.
Между различными группами микроорганизмов существуют как взаимно полезные связи (симбиотические) так и (антибиотические), при которых одна группа микроорганизмов выделяет в почву вещества, подавляющие развитие других. Это свойство микроорганизмов используется в очищении почвы от фитопатогенной микрофлоры.
Из всего вышесказанного очевидна необходимость создания оптимальных условий для нормального функционирования почвенной биоты, как важного фактора, влияющего на плодородие почвы и питания растений.
Созданию благоприятных условий для питания почвенной микрофлоры является ежегодное внесение в почву органических удобрений.
Для увеличения численности полезных почвенных микроорганизмов существуют бактериальные удобрения - препараты, в которых содержатся полезные для сельскохозяйственных растений почвенные микроорганизмы. В настоящее время специалисты работают над созданием новых форм бактериальных удобрений, но хорошо зарекомендовали себя следующие:
Ризоторфин — препарат обработки перед посевом семян бобовых: гороха, фасоли, бобов и др.
Ризоторфин содержит клубеньковые бактерии, которые способны поселяться на корнях бобовых растений и фиксировать азот из атмосферного воздуха, а затем преобразовывать его в доступную для растений форму. Ризоторфин производится на основе стерильного торфа, а также и в жидком виде.
Удобрением для бобовых растений, также содержащим клубеньковые бактерии является
 Нитрагин. Для разных бобовых применяются специальные препараты— нитрагин гороха, нитрагин вики, нитрагин фасоли и т. д. Препарат впервые был получен в 1896 в Германии.
Раствором нитрагина семена смачивают перед посевом, поселяя на них бактерии, которые в дальнейшем усиленно размножаются и образуют на корнях бобовых культур клубеньки. Нитрагин более эффективен при сочетании с минеральными и органическими удобрениями.
Азот из воздуха может поглощаться не только клубеньковыми бактериями, но и другими микроорганизмами. Так, например бактерия под названием АзотобАктер живет и размножается в почве около корней культурных растений, и питается их выделениями. Чем больше азотобактера в почве, тем богаче питание растений азотом. Увеличить количество азотобактера можно внесением препарата, который называется азотобактерин. Он, как и нитрагин, вносится в почву с обработанными в нем семенами. Но в отличие от нитрагина азотобактерин можно применять не только для бобовых культур, но также и для всех других.
Фосфоробактерин — порошок белого, светло-серого или желтоватого цвета, в котором содержатся в большом количестве (от 8,5—16 млрд в 1 г) спор микроорганизмов, способных переводить недоступные для растений органические фосфорные соединения в доступную для растений форму. Фосфоробактерин наиболее эффективен на фоне органических и минеральных удобрений.
В настоящее время учеными разработаны и другие бактериальные удобрения, которые не загрязняют почву помогут увеличить качество и количество урожая.





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::. прочитало: 429 | автор: sadovod | 7 декабря 2022 | Комментариев 0 |
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