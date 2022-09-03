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::. Перекопка почвы или рыхление | Овощеводство
 Перекопка почвы или рыхление
А именно, комментарий был такой:
«Как сказал, что землю перекапывают, остановил просмотр».
Перекопка почвы имеет свои плюсы и свои минусы. Перекапывать или рыхлить почву на своем участке решает каждый садовод сам. Я постараюсь перечислить все плюсы и минусы такой обработки почвы.
В 1 г хорошо окультуренной почвы количество живых организмов может достигать нескольких миллиардов, а общая их масса иногда достигает 10 т/га. Для большинства этих организмов питанием является органические вещества.  При этом часть органического вещества минерализуется полностью, а другая — переходит в форму гумусовых веществ и живых тел почвенных организмов. Некоторые микроорганизмы усваивают азот из атмосферного воздуха и преобразовывают его в доступную для растений форму.
Роль микроорганизмов в улучшении плодородия почвы велика но все они находятся в определенных слоях почвы. Для аэробных организмов необходим воздух, для анаэробных – его отсутствие.
Перекапывая почву, мы смешиваем эти слои. Большая часть микроорганизмов попадает в неблагоприятные условия и погибает. Это несомненно является минусом обработки почвы перекопкой.
Но, а теперь о плюсах: 
В определенных слоях почвы укрываются на зиму вредители огорода и их личинки. Перекапывая почву, мы нарушаем их привычное обитание и часть их погибает. Погибает при этом и часть сорной растительности.
При перекопке устраняется уплотненность почвы, тем самым улучшается её влаго и воздухопроницаемость.
Перекопка почвы дает возможность внести в корнеобитаемый слой органические и минеральные удобрения. А минеральные фосфорные и калийные удобрения малоподвижны в почве и просто разбрасывание этих удобрений по поверхности почвы кроме вреда плодородию почвы ничего не даёт. Внесенная органика в корнеобитаемый слой является питанием для почвенной микрофлоры и способствует скорейшему её восстановлению.
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::. прочитало: 278 | автор: sadovod | 20 сентября 2022 | Комментариев 0 |
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