::. Полезны ли свежие ягоды зимой? | Ваш сад
 Полезны ли свежие ягоды зимой?
 В морозные месяцы прилавки магазинов удивляют экзотическим изобилием: здесь и карамбола, и аннона, и волосатые личи с прозрачными лонганами. Несмотря на необычность форм, такие диковинки уже не кажутся чем-то странным рядом с привычными овощами в сибирских торговых точках. Однако взгляд покупателей притягивают и совсем иные заграничные деликатесы – насыщенно-красные и синие ягоды невероятных размеров.
Обычно на витринах красуются идеальные клубника или черника величиной со сливу. Желание попробовать огромно, однако большинство посетителей магазинов задаются вопросом: имеет ли смысл тратить деньги на такую покупку?

Ягодная продукция из-за рубежа
В холодное время года прилавки заполняются плодами, привезёнными из других государств. Среди стран-поставщиков можно увидеть Египет, Сербию, Грецию, Армению, государства Южной Америки и прочие регионы.
Специалисты Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» подчёркивают: зарубежные фермеры зачастую применяют синтетические стимуляторы — нитратные соединения и гормональные препараты — для ускорения созревания урожая. Против вредителей задействуют разнообразные ядохимикаты. Особенно страдает от такой химической обработки земляника садовая, поскольку этот вид культуры восприимчив к многочисленным заболеваниям.
Урожай снимают на стадии технической спелости, когда плоды ещё недозрелые — это необходимо для транспортировки на дальние расстояния. В процессе доставки ягоды приобретают характерную окраску и становятся крупнее. Однако внешняя привлекательность вовсе не означает, что продукт будет вкусным и полезным.
Для длительного сохранения товарного вида фрукты, доставляемые из-за рубежа, нередко подвергаются химической обработке с использованием антибактериальных препаратов.

Как распознать химически обработанные ягоды
Обычному покупателю практически невозможно самостоятельно выявить присутствие в несезонных ягодах вредных нитратных соединений, генетически модифицированных организмов или опасных химических веществ.
— Заподозрить низкое качество можно, обратив внимание на характерные особенности. Клубника, выращенная не в сезон и прошедшая химическую обработку, отличается излишне твёрдой консистенцией, крупными размерами и полным отсутствием характерного запаха. Такие ягоды содержат минимальное количество натурального сока и сахаров, в них практически отсутствуют полезные витамины. При употреблении они не становятся мягкими, а издают характерный хруст, — поясняют специалисты Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».
Аналогичная ситуация наблюдается и при выборе голубики: плотные плоды с безвкусной, рассыпчатой серединой явно не соответствуют характеристикам сезонного продукта.
Насторожить покупателя должна чрезмерная продолжительность сохранности: свежесобранные ягоды с огорода вряд ли останутся привлекательными спустя четырнадцать дней, тогда как химически обработанные экземпляры сохранят первозданный облик даже спустя месяц.

Лабораторная экспертиза ягодной продукции
Систематическое употребление товаров с превышением допустимых норм содержания нитратов, токсичных металлов и антибактериальных препаратов способно причинить существенный ущерб здоровью. Подобное чревато интоксикацией организма либо аллергическими проявлениями. Постепенное скопление данных компонентов в тканях человека способно вызвать тяжёлые осложнения.
Прежде чем клубника, малина и другие плоды окажутся на прилавках торговых точек, их тщательно исследуют специалисты филиалов «Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса». Лабораторный анализ выявляет опасные металлы (свинец, ртуть, кадмий, мышьяк), паразитарные угрозы (яйца глистов и цисты простейших микроорганизмов), а также остатки химических средств защиты растений.
Плоды ягодных культур представляют собой ценнейший кладезь антиоксидантных соединений, витаминного комплекса и микроэлементов. Однако стремление получить максимум пользы и насладиться летними вкусами не должно затмевать здравый смысл – привлекательная презентация товара может быть обманчивой. Разумнее всего при приобретении потребовать у торговца сопроводительную документацию и удостовериться в качестве покупки.
 
Артемий Панченко, пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК»



::. прочитало: 154 | автор: sadovod | 2 февраля 2026
