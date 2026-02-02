 Полезны ли свежие ягоды зимой?



В морозные месяцы прилавки магазинов удивляют экзотическим изобилием: здесь и карамбола, и аннона, и волосатые личи с прозрачными лонганами. Несмотря на необычность форм, такие диковинки уже не кажутся чем-то странным рядом с привычными овощами в сибирских торговых точках. Однако взгляд покупателей притягивают и совсем иные заграничные деликатесы – насыщенно-красные и синие ягоды невероятных размеров.

Обычно на витринах красуются идеальные клубника или черника величиной со сливу. Желание попробовать огромно, однако большинство посетителей магазинов задаются вопросом: имеет ли смысл тратить деньги на такую покупку?



Ягодная продукция из-за рубежа

В холодное время года прилавки заполняются плодами, привезёнными из других государств. Среди стран-поставщиков можно увидеть Египет, Сербию, Грецию, Армению, государства Южной Америки и прочие регионы.

Специалисты Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» подчёркивают: зарубежные фермеры зачастую применяют синтетические стимуляторы — нитратные соединения и гормональные препараты — для ускорения созревания урожая. Против вредителей задействуют разнообразные ядохимикаты. Особенно страдает от такой химической обработки земляника садовая, поскольку этот вид культуры восприимчив к многочисленным заболеваниям.

Урожай снимают на стадии технической спелости, когда плоды ещё недозрелые — это необходимо для транспортировки на дальние расстояния. В процессе доставки ягоды приобретают характерную окраску и становятся крупнее. Однако внешняя привлекательность вовсе не означает, что продукт будет вкусным и полезным.

Для длительного сохранения товарного вида фрукты, доставляемые из-за рубежа, нередко подвергаются химической обработке с использованием антибактериальных препаратов.



Как распознать химически обработанные ягоды

Обычному покупателю практически невозможно самостоятельно выявить присутствие в несезонных ягодах вредных нитратных соединений, генетически модифицированных организмов или опасных химических веществ.

— Заподозрить низкое качество можно, обратив внимание на характерные особенности. Клубника, выращенная не в сезон и прошедшая химическую обработку, отличается излишне твёрдой консистенцией, крупными размерами и полным отсутствием характерного запаха. Такие ягоды содержат минимальное количество натурального сока и сахаров, в них практически отсутствуют полезные витамины. При употреблении они не становятся мягкими, а издают характерный хруст, — поясняют специалисты Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Аналогичная ситуация наблюдается и при выборе голубики: плотные плоды с безвкусной, рассыпчатой серединой явно не соответствуют характеристикам сезонного продукта.

Насторожить покупателя должна чрезмерная продолжительность сохранности: свежесобранные ягоды с огорода вряд ли останутся привлекательными спустя четырнадцать дней, тогда как химически обработанные экземпляры сохранят первозданный облик даже спустя месяц.



Лабораторная экспертиза ягодной продукции

Систематическое употребление товаров с превышением допустимых норм содержания нитратов, токсичных металлов и антибактериальных препаратов способно причинить существенный ущерб здоровью. Подобное чревато интоксикацией организма либо аллергическими проявлениями. Постепенное скопление данных компонентов в тканях человека способно вызвать тяжёлые осложнения.

Прежде чем клубника, малина и другие плоды окажутся на прилавках торговых точек, их тщательно исследуют специалисты филиалов «Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса». Лабораторный анализ выявляет опасные металлы (свинец, ртуть, кадмий, мышьяк), паразитарные угрозы (яйца глистов и цисты простейших микроорганизмов), а также остатки химических средств защиты растений.

Плоды ягодных культур представляют собой ценнейший кладезь антиоксидантных соединений, витаминного комплекса и микроэлементов. Однако стремление получить максимум пользы и насладиться летними вкусами не должно затмевать здравый смысл – привлекательная презентация товара может быть обманчивой. Разумнее всего при приобретении потребовать у торговца сопроводительную документацию и удостовериться в качестве покупки.



Артемий Панченко, пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК»







2 февраля 2026