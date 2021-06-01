Свежие ягоды до следующей весны

Вишню, смородину и крыжовник можно сохранить свежими до весны, используя фитонцидные свойства хрена. При таком способе совсем не расходуется сахар и времени на подготовку ягод к хранению затрачивается меньше, чем при переработке.

Выкопанные корни хрена очищают от грязи, нарезают тонкими кусочками и укладывают на дно прокипяченной сухой банки с широким горлышком. По форме дна банки вырезают круглую картонку, делают в ней отверстия, пропитывают ее парафином или воском и накладывают на корни хрена.

Отбирают ягоды одинакового размера, непереспелые, без вмятин и повреждений. На хранение их закладывают в день сбора. Предварительно промывают холодной водой, просушивают в тени, затем помещают в емкости, закупоривают прокипяченными пробками и заливают сургучом. Ягоды в банках, поставленных в подпол или погреб, сохраняются свежими до весны.

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