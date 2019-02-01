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::. Способы ускорения плодоношения яблони | Ваш сад / Яблоня
Способы ускорения плодоношения яблони
Задержка с началом плодоношения у яблони может зависеть от ряда причин: от сортовых особенностей, от агротехники, от типа подвоев. Сеянцы яблони начинают цвести позднее, чем привитые саженцы. Одним из доступных для садовода методов является пригибание ветвей.
Еще двести лет назад известный русский агроном А. Болотов рекомендовал на неплодоносящие деревья подвешивать лапти с камнями. Горизонтальная ветвь по сравнению с растущей вертикально образует больше пластических веществ и быстрее закладывает генеративные почки. Американские садоводы используют грузы с различной массой в виде кирпичиков и вешают их в крону дерева, что значительно ускоряет цветение и плодоношение яблони.
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::. прочитало: 77 | автор: sadovod | Сегодня, 14:47 | Комментариев 0 |
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