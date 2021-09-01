



::. Вовремя собрать и сохранить яблоки | Ваш сад / Яблоня Вовремя собрать и сохранить яблоки

У яблок, относительно других фруктов есть одно преимущество: более длительный срок хранения. Яблоки зимних сортов можно хранить в течение продолжительного времени, осенние сорта съемной спелости хранят в течение 1-2 месяцев. Яблоки летних сортов хранению не подлежат.

Дальнейшая сохранность плодов зависит от того, насколько верно определен срок сбора. И, уже исходя из цели их использования после сбора, определяется степень зрелости плодов:

- съемная;

- техническая;

- потребительская.

По мере наступления съемной зрелости яблоки обретают размер и форму, соответствующие сорту. Плоды дозревают уже в процессе хранения. Они приобретают вкус и цвет, характерные для сорта.

Через 3-4 дня наступает техническая спелость. Плоды, собранные в этот период, подойдут для зимних заготовок и транспортировки.

Яблоки, пребывающие в потребительской стадии зрелости, можно употреблять в свежем виде. Их размер, окраска кожицы и мякоти, вкусовые качества, аромат и сочность свойственны тому или иному сорту.

Зрелые плоды с легкостью отделяются от ветвей. Но если яблоки опадают, это означает, что они перезрели.

Полив яблони перед уборкой крайне нежелателен. Он негативно влияет на лежкость плодов. Кроме того, снижается их сопротивляемость к заболеваниям.

Яблоки собирают в сухую погоду. Плоды снимают с дерева вручную, и делают это осторожно, стараясь не допускать механических повреждений дерева и плодов. Лезть на дерево - плохая идея. Так как нежная кора яблони очень ранима, на ветки нельзя наступать даже босыми ногами. Процесс заживления вмятин и царапин долгий и непростой. Кроме того, в свежих ранках в мгновение ока поселяются грибки и болезнетворные бактерии. Они представляют опасность, как для дерева, так и для плодов.

Не вырывать и не ломайте плодоножки яблок. Поврежденные места довольно быстро портятся. После сбора плоды сортируют по величине, степени зрелости, удаляют пораженные плодожоркой и с механическими повреждениями.

Не держите собранные яблоки под навесом при температуре воздуха от 5-6 °C. Лучше унесите их в подвал сразу после сбора. Чем больше плод, тем легче ему дышится, а процесс созревания остальных яблок ускоряется. Несколько яблок большого размера в ящике стимулируют созревание плодов меньшего размера. Как ни странно, это нежелательно. А значит, перед хранением рассортируйте яблоки по размерам: мелкие, средние и крупные. Особо крупные плоды для продолжительного хранения не подходят: болезни поражают их гораздо чаще. Идеальный вариант - яблоки средней величины и насыщенного цвета.

Плоды, отобранные для хранения, заверните в тонкую бумагу и уложите в чистые деревянные ящики с решетками. Яблоки должны лежать плодоножками вниз или в сторону, аккуратными рядами.

Тара обеспечит плодам защиту от механических повреждений, эффективную вентиляцию, оптимальную температуру и влажность вокруг них. Бумагу для прослойки можно заменить мхом, сухой торфяной крошкой, древесными листьям или стружкой листьев мягких пород.

Иногда садоводы оборачивают плоды в бумажные салфетки, предварительно пропитанные вазелиновым маслом. На 500 салфеток понадобится 100 г масла. Намотайте ткань, немного пропитайте ее маслом и прокатайте салфетки (или бумагу), после чего переложите пропитанные листы сухими.

Ящики с уложенными яблоками вынесите на ночь под навес для того, чтобы они охладились воздухом. А перед рассветом переносите их в погреб.

Еще один приемлемый способ хранения яблок - в полиэтиленовых пакетах 2,5-3 кг. Яблоки складывают в пакеты и охлаждают в подвале до температуры воздуха. Сразу завязывать пакеты не нужно. Если это сделать, то в пакетах появится конденсат, и вскоре плоды начнут гнить. Поэтому пакеты завязывают лишь после того, как яблоки охладятся. Крепко завязав пакеты, ставьте их на полки.

Стеллажи, на которых предполагается хранить пакеты с яблоками, необходимо заблаговременно застелить бумагой, иначе шероховатости порвут пленку. В таких условиях плоды сохраняют свежесть до апреля следующего года.

Оптимальные условия для хранения яблок в прохладном погребе: температура - 0-1 °C, относительная влажность - 85-95 %. Фрукты, сложенные на хранение, следует осматривать раз в 2 недели. И если вдруг обнаружатся испорченные плоды, от них необходимо избавиться.

Яблоки предпочтительно хранить не в общем подвале, а в индивидуальном помещении. Дело в том, что яблоки имеют свойство впитывать окружающие их запахи. К сожалению, не все могут себе это позволить. В таком случае яблоки лучше хранить их в небольших пакетах.

Не забывайте: даже очень хорошо сохранившиеся яблоки не застрахованы от утраты презентабельного внешнего вида. Неграмотное выведение фруктов из режима хранения приведет к тому, что они побуреют. Во избежание такой неприятности, рекомендуется вынести яблоки из подвала в такое место для временного хранения, где температура около 10 °C. И лишь затем фрукты можно заносить в теплое помещение.

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::. прочитало: 97 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.