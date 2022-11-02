 Три причины почему в вашем саду надо посадить крыжовник

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Крыжовник – это один из любимых ягодных кустарников садоводов. Ягоды крыжовника употребляют в пищу в свежем виде, или приготавливают из ягод компоты, варенья, желе, вино. В ягодах крыжовника содержатся витамины A, B, C, P. сахар до 13,5%, яблочная и лимонная кислота, а также: железо, йод, калий, марганец, медь, молибден, кальций, натрий, магний, фосфор, и другие элементы. При таком богатом содержании полезных элементов ягоды крыжовника, конечно, относят к продуктам лечебного питания. Они используются, как диетическое средство, которое ценится при нарушении обмена веществ (в особенности при ожирении). Рекомендуется при болезнях почек, желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря, при хроническом запоре. Ягоды крыжовника применяют в качестве мочегонного и желчегонного средства.

Список можно перечислять и далее, но аргументов уже достаточно, чтобы принять решение о приобретение и посадке на своем участке этой культуры, конечно, если вы не сделали этого раньше.

Зимостойкость крыжовника достаточно высока. При хорошем уходе куст крыжовника может плодоносить до 30 лет и более, но наибольшая продуктивность наблюдается в течение 12-15 лет.

При выборе места необходимо учитывать, что крыжовник лучше удаётся на открытых, освещённых местах на плодородных почвах, но не переносит излишнюю переувлажненность. При переувлажненной почве чаще поражается грибными заболеваниями. В засушливые годы крыжовник способен поглощать влагу и сохранять высокий уровень оводнённости листьев.

Посадку саженцев крыжовника производят осенью или ранней весной до начала сокодвижения. Но при осенней посадке приживаемость и рост побегов, как правило, лучше. При осенней посадке в посадочные ямы диаметром 50, глубиной 40 см вносят ведро перегноя или компоста, 150 г суперфосфата, 60 г сульфата калия. При весенней посадке к указанным удобрениям добавляют минеральные азотные. Нормы удобрений корректируют в зависимости от плодородия почвы. Крыжовник хорошо переносит повышенную кислотность почвы. Оптимальное значение рН колеблется от 4,6 до 5,6. Поэтому известкование проводят только на сильно кислых почвах. Корни саженцев крыжовника укорачивают до 20 см, все поврежденные вырезают, расправляют и производят посадку. Саженцы крыжовника сажают на 5—7 см глубже, чем они росли в до посадки, прямо или чуть наклонно. После посадки на сильных ветвях оставляют по 5-6 почек, слабые ветви вырезают, не оставляя пеньков. Если производится посадка не одного, а нескольких саженцев, то расстояние между посадками должно быть не менее 1,5 м.

При хорошо заправленной почве при посадке, первые 3-4 года производят подкормки только минеральными азотными удобрениями ранней весной, через 3-4 года куст начинает давать полноценный урожай, почва истощается. И меняется схема подкормок: весной продолжаются подкормки азотными минеральными удобрениями, осенью минеральными фосфорными и калийными и органическими удобрениями - компостом, перегноем или навозом. Удобрения обязательно заделывают в почву перекопкой.

Закладка цветочных почек у крыжовника происходит сразу после сбора урожая, следите, чтобы почва в этот период не пересыхала. В засушливую погоду необходимо производить обильные поливы, влага должна пропитать корнеобитаемый слой.

Обрезку производят осенью или ранней весной до начала сокодвижения, всегда начинают с санитарной обрезки: удаляют старые, поломанные, лежащие, а также пораженные болезнями и вредителями ветки. По характеру ветвления побегов, и побегопроизводительной способности сорта делят на две группы. К первой группе относятся сорта, образующие много прикорневых побегов с сильным ветвлением, к таким относятся сорта Смена, Русский, Пионер и др., Обрезку этой группы сортов проводят аналогично смородине черной, с 5-го года начинают вырезать по 3–4 старые ветви, а также слабые прикорневые побеги, оставляя 4–5 нулевых.

Ко второй группе относятся сорта, образующие умеренное количество прикорневых побегов со слабым ветвлением, сорта этой группы вступают в плодоношение на 4–5-й год.

К таким сортам относятся Английский Жёлтый, Финик, Венера и др. Старые ветки на таких кустах удаляют позже, когда плодоношение на них снижается, это происходит после 8-9 лет. Часто бывает, что садоводы не знают название сорта крыжовника, который давно растёт на их участке. В этом случае обязательно проводите санитарную обрезку и следите, на каких старых ветвях плодоношение снижается, их и удаляйте, и оставляйте 3-4 самых сильных нулевых побегов.

Дальнейший уход за крыжовником заключается в удалении сорняков, рыхлении почвы в приствольном круге и своевременных подкормках.







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::. прочитало: 139 | автор: sadovod | Сегодня, 09:48 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.