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::. Облепиха - многолетний листопадный кустарник | Ваш сад / Облепиха
Облепиха - многолетний листопадный кустарник
Облепиха относится к семейству Лоховых. Облепиха - многолетний листопадный кустарник высотой 1-3 м, иногда - дерево высотой 3-6 м. Крона состоит из побегов разного возраста и бывает округлой, раскидистой, пирамидальной. Продолжительность жизни - до 50 лет. Корневая система поверхностная, состоит из скелетных и полускелетных слабоветвящихся корней, основная масса которых располагается на глубине до 40 см. Диаметр распространения корней превышает проекцию кроны в 2-3 раза, что следует учитывать при обработке почвы, поливе и внесении удобрений.
Особенность облепихи - наличие корневых клубеньков и корневой поросли. Корневые клубеньки у взрослых растений достигают больших размеров - с куриное яйцо, а иногда и крупнее. За вегетативный период они могут накопить до 1 кг азота на одной сотке. В первые 4-5 лет после посадки облепиху почти не обрезают, проводят лишь формирование кроны. В это время создают компактную низкорасположенную крону с правильно ориентированными в пространстве скелетными ветвями. Вырезают лишние, параллельно и неправильные расположенные побеги. Но это - относительно кроны. Облепиха образует большое количество поросли, которую следует удалять. Для этого разгребают землю до основания отпрыска и срезают его "на кольцо", после чего ранку замазывают садовым варом. Только так можно исключить образование новой поросли, которая может появиться из пеньков, если их оставлять. Но лучше увидеть, чем прочитать. Поэтому и предлагаю рисунок вырезки корневой поросли.
В. Бражников
Газета «САДОВОД»


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