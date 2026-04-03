::. Правильная обрезка красной смородины – залог богатого урожая! | Ваш сад / Смородина
 Правильная обрезка красной смородины – залог богатого урожая!
Красная смородина – одна из самых популярных ягодных культур в наших садах благодаря своим полезным свойствам и простоте ухода. Мы уже много говорили об обрезки черной смородины, а надо ли производить обрезку красной смородины? Если надо, то зачем, когда и какие ветки удалять?
Какие ветки удалять?
 - Удаление старых ветвей: скелетные ветки красной смородины в отличие
черной активно плодоносят дольше, а именно до 7–8 лет. А далее на них плодоношение снижается, но они продолжают выбирать питание из почвы, а куст загущается. Поэтому старые ветка старше 7–8 лет удаляют, стараясь не оставлять пеньков.  
      - Формирование куста: регулярная и правильная обрезка красной смородины помогает поддерживать компактность растения и облегчает сбор урожая. Куст красной смородины так же, как и черной следует формировать разновозрастными побегами, но к самой обрезке и формирования кустов красной смородины следует подходить творчески. Если молодые ветки слабые, дают мизерный урожай, не следует ждать, когда они достигнут семилетнего возраста, удаляйте их, и наоборот, если старая ветвь хорошо развита, удачно расположена, хорошо плодоносит, то ее можно оставить еще на год. Удаляйте перекрещивающиеся ветки, которые мешают друг другу, оставив сильную, поломанные, больные ветки. Побеги, которые вырастают из прикорневой части куста в текущем году (нулевые побеги) внимательно осмотрите и выберите 3–4 самых сильных, их оставьте, а остальные смело удаляйте. Однолетние приросты у плодоносящих ветвей укорачивать не следует, это может привести к снижению урожая.
Когда лучше всего обрезать красную смородину?
Лучшее время для обрезки красной смородины – поздняя осень после опадения листьев (октябрь-ноябрь) или ранняя весна до начала сокодвижения (март–первая половина апреля). В это время растение находится в состоянии покоя, поэтому процедура пройдет максимально безболезненно.
Если вы пропустили весеннюю обрезку, а на кусте уже распустились листья, то санитарную обрезку (удаление больных и поломанных веток) производите, как только появится на эту процедуру время.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете сохранить здоровье ваших растений и значительно повысить урожайность красной смородины. Главное – не бойтесь экспериментировать и регулярно ухаживать за своими растениями!
Ваш Виктор Сазонов













::. прочитало: 276 | автор: sadovod | 10 апреля 2026 | Комментариев 0 |
Реклама

