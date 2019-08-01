



::. Когда садовой землянике вольготно соседство с сорняками? | Ваш сад / Земляника Когда садовой землянике вольготно соседство с сорняками?

О землянике в агроизданиях, особенно у нас здесь в Ленинградской области, в последние годы написано уже немало. Оно и понятно. Нет ни одного садово-огородного участка, где хотя бы на одной-двух грядочках не выращивалась эта замечательная ягодная культура. Но вот беда - информация об агротехнике выращивания земляники в авторских статьях идет в одном ключе. Примерно так: «Для земляники пригодны хорошо защищенные светлые участки с глубоко окультуренной, рыхлой и воздухопроницаемой почвой. Участок должен быть по возможности ровным или с небольшим уклоном (не более 5°)...

Все верно. Неплохо бы. Но мы, положим, уже четверть века находимся на заболоченных участках болотистой местности - массив Мшинская Лужского района Ленинградской области, и агроприемы у нас уже свои, вынужденно приспособленные к сложившимся условиям выращивания. Вот о них и надо говорить - делиться наработанным опытом и наблюдениями за вегетацией растений в отдельные годы.

Вот и в этом году, прибыв весной на свой участок, я застал уже начинающую цвести на выброшенных вверх цветоносах, а местами уже и цветущую землянику в загущенных зарослях различной травы. Как любой садовод-огородник я начал с предосторожностями пропалывать грядки с земляникой. Обработав треть гряд, я убедился в бесперспективности этого занятия и оставил часть грядок, как есть - в траве.

В июле в выполотой части грядок в центре цветков появились черные точки, а это означает, что ягод на них уже не будет. Цветки подмерзли - ведь заморозки и перепады температуры наружного воздуха были весьма значительные, а в июне почти непрерывный дождь окончательно затопил участки в пониженных местах. Но зато цветущая земляника в траве вегетирует как ни в чем не бывало, и цветки без черных точек, в прополотых частях гряд растения начали поникать. Решил пройтись по садоводству, посмотреть, как у других садоводов обстоят дела с этой самой земляникой. Результат осмотра обескуражил - у тех, у кого грядки обработаны до такой степени, что почти стерильны, цветение земляники так себе - редкими куртинками, а у кого земляника тоже находится в траве, она цветет нормально - у отдельных хозяев даже весьма обильно.

Этих наблюдений мне показалось мало, и я пошел в лес, посмотреть по опушкам - как там вегетирует (цветет ли?) лесная земляника - клубника. Хотя и она попала в этом году под природные «катаклизмы», но, поскольку растет большей частью в тени, как бы в зарослях, то цветет нормально.

Беседа с другими садоводами окончательно подтвердила мое наблюдение о том, что в этом году земляника в траве цветет лучше. Правда, отмечали, что такое явление год на год не приходится.

Здесь коснемся еще одного наблюдения. Обратим свое внимание на мочковатые корни каждого растения, по существу, кормящие растение. У земляники - это боковые корни и придаточные корни рожка. Так вот, пропалывая землянику, мы непременно повреждаем эти корни. К чему это ведет, ясно каждому садоводу.

И еще - смею предположить, что и клубника, и земляника подвержены симбиозу - то есть двустороннему паразитизму. Этим можно как-то объяснить, что они стараются примкнуть к другому понравившемуся им растению. Опыт показал, что пересадка кустика клубники из леса в огородную грядку оказывается неудачной, если мы с комом земли не захватили и спутника этой клубники.

И. Кривега (Газета "САДОВОД")











Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: О землянике сорта Каскад

Что такое потирон?

Можно ли в Ленинградской области вырастить герберы?

Укрытие земляники от морозов и оттепелей

Нематода - вредитель земляники

::. прочитало: 105 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.