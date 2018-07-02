



::. Болезни арбуза | Здоровье дачного участка Болезни арбуза

Сладкие сочные арбузы мало кого оставляют равнодушными, поэтому многие огородники самостоятельно выращивают эту культуру на своих приусадебных участках. Однако при неблагоприятных погодных условиях или ошибках в агротехнике арбуз может быть поражен различными заболеваниями, среди которых наибольшее распространение получили антракноз, корневая гниль и фузариозное увядание.

Антракноз (медянку) возбуждают патогенные грибы, поражающие растения во влажную погоду с показателями температуры +22-27°С. Источником инфекции зачастую служат семена, собранные с зараженных плодов, или пораженные спорами гриба растительные остатки, оставшиеся в почве. Это заболевание можно распознать по желтовато-бурым пятнам на листьях, постепенно увеличивающимся в размерах и приводящим к полному усыханию листовой пластины. На побегах появляются мокнущие вдавленные язвы, которые приводят к повышенной ломкости и деформации стеблей. Плоды на таких растениях теряют свое качество и быстро загнивают.

Важно при первых признаках антракноза уничтожать все пораженные растения. Осенью необходимо глубоко перепахивать почву, соблюдать севооборот, для посадки выбирать качественные обработанные семена, в период вегетации умеренно поливать растения, проводить регулярное рыхление междурядий, вести борьбу с сорными травами, а при первых признаках болезни обрабатывать пораженные растения разрешенными фунгицидами согласно инструкции к выбранному препарату.

Не меньший вред арбузам наносят патогенные грибы, вызывающие корневую гниль. При этом заболевании в первую очередь поражается корневая система растений, а затем происходит гибель и наземной его части. Корневую гниль можно отличить по бурым пятнам на корневой шейке пораженного экземпляра и желтым вянущим листьям. Это заболевание зачастую повреждает рассаду арбузов, но может проявиться и на взрослых кустах при чрезмерном поливе в прохладную погоду.

Поэтому арбуз во всех фазах роста необходимо обеспечить равномерным умеренным поливом и нормированными подкормками. Нужно проводить рыхление междурядий после каждого полива, вести борьбу с сорными растениями, а при снижении температуры воздуха устанавливать над грядкой пленочные укрытия. Для профилактики заболевания имеет смысл несколько раз за сезон поливать растения под корень раствором перманганата калия.

Фузариозом могут поражаться как молодые, так и взрослые растения. На всходах арбуза это заболевание проявляется загниванием корневой шейки и увяданием листьев. Взрослые кусты при заражении ссорами гриба фузариума останавливаются в росте, листья и побеги начинают увядать и засыхать. Источником инфекции служат некачественные семена и растительные остатки.

Для предотвращения возникновения фузариозного увядания следует ежегодно менять участок для посадки, проводить предпосевную обработку семян, в период вегетации обеспечивать растения умеренным своевременным поливом и достаточными дозами удобрений. При первых признаках заболевания необходимо провести опрыскивание растений фунгицидами. В конце сезона все растительные остатки тщательно собирают и сжигают, а почву перепахивают на глубину 25-30 см.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 99 | автор: sadovod | Вчера, 10:53 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.