Как бороться с долгоносиком на землянике и малине?

Зимой жуки укрываются под опавшими листьями, комочками земли и под другими растительными остатками, ожидая теплых весенних дней, а как только тепло приходит, жуки появляются на поверхности, затем перебираются на растения. Так иногда жук долгоносик может погубить весь урожай. Только одна самка повреждает до пятидесяти и более бутонов земляники.

Для борьбы с долгоносиком, прежде всего, необходимо осенью тщательно собирать и уничтожать все растительные остатки вместе с устроившимися на зимовку жуками.

Эффективным способом борьбы с жуком является тщательный ручной сбор всех поврежденных бутонов и их уничтожение. Необходимо соблюдать пространственную изоляцию между посадками малины и земляники в саду. Ранней весной нужна подсыпка земли в междурядья земляники. Ослабленный после зимовки жук не может выйти на поверхность.

Из химических препаратов против долгоносика эффективны «Командор» - прекрасно подходящий для борьбы с долгоносиком, а также Метафос, Актеллик. и другие препараты.



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