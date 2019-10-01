Защита овощных культур от вредителей весной

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Тем садоводам, которые не успевают в последних числах апреля посеять морковь, но не хотят ждать до 8-12 июня - очередного срока сева, защищающего ее от повреждений морковной мухой, придется приложить немало усилий, чтобы предотвратить потери долгожданного урожая.

Напоминаем вам, что в момент цветения рябины и яблони грядки моркови должны быть закрыты пленкой или нетканым материалом типа агрил или спанбонд. В эти сроки мухи вылетают с мест зимовки и откладывают яйца вокруг зонтичных культур, в том числе и возле моркови. Еще не поздно посадить вокруг гряд с морковью и в междурядьях лук на перо или репку - фитонциды, выделяемые луком, отпугивают морковную муху, а запахи моркови, в свою очередь, отпугивают луковых минеров. Если кто-то не надеется на эти мероприятия, придется посыпать грядку песком, слегка увлажненным керосином - не больше 200 г на 10-литровое ведро сухого песка. При большем попадании керосина в почву меняются вкусовые качества моркови и ухудшается ее лежкость при хранении.

Клубни картофеля при посадке в первых числах июня еще не поздно зазеленить на свету, что повышает устойчивость к болезням и вредителям. Перед посадкой их полезно подержать 2-3 часа в растворе аммофоски (1 ст. ложка на ведро воды) и медного купороса (1 чайная ложка на ведро воды, медный купорос растворяют в горячей воде), а затем опудрить золой или посыпать золу прямо в лунку.



На участках, где была обнаружена картофельная нематода, следует высевать бобы, фасоль, горох. Рядом высевают только устойчивые к этому вредителю сорта: Адретта, Ажюга, Арина, Гранола, Дориза, Елизавета, Петербуржец, Пригожий-2, Пушкинский, Рождественский, Скала.

Рассаду капусты, высаженную в грунт в первой декаде июня необходимо защитить от гусениц бабочек капустной и репной белянок, капустной моли, многоядных минеров.

Конечно, проще всего обработать капусту децисом (2 мл на 10 л воды с добавлением 30-50 г датского мыла). Это на 20 дней защитит ее от всех вредителей. Но не каждый садовод горит желанием применять пестициды на своем участке, предпочитая потреблять экологически чистые овощи. Но тогда защита от вредителей усложняется. Вылет весенней капустной мухи, начинающийся через 4-6 дней после зацветания черемухи, уже произошел и продлится до отцветания вишни. Муха откладывает яйца на почву веером вокруг основания стебля, а рождающиеся из яиц личинки сразу же внедряются в нежные ткани неокрепшего растения. Поэтому через 5-6 дней верхний слой почвы надо отгребать от каждого растения на 7-10 см. При этом личинки, вылупляющиеся из отодвинутых яиц, погибают. Все приемы, улучшающие рост капусты и затвердение ее стебля (подкормки жидкими комплексными удобрениями, оптимальный полив, рыхление) повышают выносливость капусты и других крестоцветных культур к повреждениям личинками весенней капустной мухи.

Отпугивают капустную муху, крестоцветных блошек, многоядного минера, капустную моль смесь золы и табачной пыли (1:1), разложенные на грядках ветки сосны, высаженные в междурядьях календула, бархатцы, настурция. 16-19 мая начался лет капустной белянки. В начале июня бабочки будут откладывать яйца на капусту белокочанную, затем на цветную и брюкву, реже на краснокочанную и другие крестоцветные растения. Поэтому с конца мая, а особенно в начале июня капусту лучше закрыть неткаными материалами или пленкой, сочетая это с применением отпугивающих средств, что защитит капусту от заселения капустной и появляющейся несколько позже репной белянками, капустной молью, капустной и другими видами совок. Не забывайте и о простом осмотре каждого растения и механическом уничтожении всех встречающихся при этом личинок и гусениц.

На луках уже к началу июня следует ожидать появления лукового и многоядного минеров. Чтобы защитить лук и чеснок от этих вредителей, нужно междурядья посыпать смесью золы, табачной пыли и горчицы (1:1:1) и через каждые 7-10 дней опрыскивать растения раствором поваренной соли (1 ст. ложка с горкой на 1 л воды).

Л. Кряжева, кандидат биологических наук

Газета «САДОВОД»











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::. прочитало: 87 | автор: sadovod | Вчера, 10:10 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.