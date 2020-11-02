



::. Не всегда чистый экологически чистый урожай | Здоровье дачного участка Не всегда чистый экологически чистый урожай

Для начала начнем с такого вопроса: «Надо ли мыть зелень, ягоды, овощи и фрукты сразу после дождя?» Боюсь ошибиться, но девять из десяти огородников заявят, что это делать необязательно, что дождик все вредности смыл, и продукция чистая. И не только скажут, но некоторые из них так и поступают, подавая к столу перечисленную продукцию такой, какая она есть, то есть тщательно не промытой водой из колонки или колодца. Это не голословное заявление, а вывод из собственных наблюдений в садоводстве, да и не только в нем, когда становишься невольным свидетелем таких вот действий.

Может ли дождик смывать «грязь» с растений, если атмосферный воздух сейчас настолько загрязнен, что он сам несет частицы-загрязнители на землю, а значит и на растения.

Что же это за частицы?

Частицы пестицидов вместе с пылью могут подниматься в воздух и переноситься на расстояния до 6000 км. Это могут быть радиоактивные частицы. Опять же дороги, автострады и движущиеся по ним автомобили и другая техника. Воздух вокруг них насыщен твердыми и жидкими аэрозолями, которые содержат соединения свинца, кадмия, несгоревшие углеводороды, сажу и другие вредные примеси. В зависимости от метеоусловий (ветер, дождь, другие осадки) они могут переноситься на значительные расстояния, достаточно далеко от места своего возникновения. Источником свинца могут быть и постоянно летающие самолеты, не говоря уж о предприятиях, занимающихся переработкой материалов, полиметаллических руд. Ну а свинец, как уже известно, является очень вредным веществом для человека. Даже один миллиграмм свинца вызывает необратимые изменения в организме. Кадмий и его соединения также являются чрезвычайно вредными для здоровья человека - они оказывают общетоксическое, раздражающее воздействие. Источниками этих вредных соединений, кроме транспорта, являются выбросы производства. Кроме того, и сжигание мусора, в том числе и на своем участке.

Что касается своих участков, то садоводы-любители, возделывающие различные культуры для себя, стараются выращивать экологически чистую продукцию и находятся в ложной уверенности, что они полностью обезопасили себя. Это далеко не так. Огромный список веществ, загрязняющих атмосферу, рано или поздно спускается на землю, опускается на наши головы и оседает на выращенном урожае. Возможен вариант попадания удобрений, ядохимикатов в воздух а от туда на растения при приготовлении растворов, при негерметичном хранении, во время перетаривания и т. д. В агролитературе приведены некоторые сведения о влиянии удобрений на организм.

Приводим цитату дословно: «Аммиачная селитра оказывает общетоксическое, раздражающее действие на слизистые оболочки, дыхательные пути, кожу, аллергическое действие. Кальциевая селитра оказывает общетоксическое, раздражающее действие, вызывает головную боль, расстройства зрения, снижает кровяное давление. Фосфорные удобрения сильно токсичны, угнетают центральную нервную систему, раздражают легкие, вызывают отек легких, в малых концентрациях при длительном воздействии вызывают малокровие, бронхит, расстройства зрения. Калийная селитра оказывает общетоксическое, раздражающее действие, в малых концентрациях при длительном воздействии вызывает головные боли.

анемию, нефрит, слабость, общее угнетение.

Ядохимикаты, которыми опрыскиваем растения, не всегда смываются с плодов. Если опрыскиваем днем - мы убиваем не только вредных, но и полезных насекомых. А вот если тот же ядохимикат распылить вечером, когда пчелы и другие насекомые-опылители возвращаются к себе «домой», то погибнут только вредители. Еще один источник загрязнений - это незакрытые мусорные и компостные кучи. В этом случае влага быстро испаряется, особенно в жаркую погоду, а мелкие частички отбросов ветром разносятся и по вашему, и по соседним участкам. Отсюда опасность появления на урожае патогенных микробов и гельминтов.

Из этих, далеко не полных примеров напрашивается очень важный вывод - необходимо очень тщательно мыть ягоды, зелень, овощи, фрукты даже со своих, экологически чистых и ухоженных участков, не уповая на дождь.

И последнее. Бытует мнение, что ягоды, собранные в лесу и на заброшенных полях, мыть не надо: теряется их свежесть и аромат, а часть ценных веществ попросту исчезает, и организм не получит всех лекарственных качеств, которые в них заложены. А поэтому их едят прямо в лесу. Надо признать, что это действительно так, все выше перечисленное сохраняется в течение одного часа после сбора. Но кто возьмется утверждать, что лес и поля абсолютно чисты. Этого утверждать не надо, так как лес и поля тоже подверглись источникам загрязнений не в меньшей степени, чем садовые участки, а если быть точным, то в большей, так как загрязнения там накапливаются и добавляются в силу ряда причин. Поэтому дары лесов и полей тоже надо тщательно мыть.

Образно говоря, получается такая ситуация. Садовод-любитель, получив садово-огородный участок, в результате физического, полезного труда поддерживает свое здоровье и психологический комфорт. А игнорируя по различным причинам вопросы санитарно-гигиенического порядка при обращении с растениями, он все это теряет. Ведь и знаменитые нитраты, накапливающиеся в продуктах и вызывающие тяжелые отравления, и пестициды, и радиоактивные частицы, и перечисленные загрязнители хранятся в почве и накапливаются в организме человека. К чему это может привести, догадаться нетрудно. Кое-кто, самоуверенный, может даже и не читать эту статью, полагаясь на свое богатырское здоровье, но те, кто не хочет ходить по поликлиникам и аптекам, должны подумать о здоровье своем и своих близких.

И. Кривега, садовод-любитель

Газета «САДОВОД»







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::. прочитало: 192 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.