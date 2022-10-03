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::. Как защитить зимой плодовые деревья от грызунов | Здоровье дачного участка
Как защитить зимой плодовые деревья от грызунов
В нашей деревне зимой просто нашествие диких грызунов, больше всего зайцев и различных мышей. Они подкармливаются у стогов сена, в заготовках соломы, в старых садах, где никто не собирает урожай. А когда снега становится очень много, зайцы и мыши приходят к жилым домам в сады. Зайцы могут за один день «подстричь» все кусты смородины по уровень снежного покрова или сгрызть кору на молодых плодовых деревьях. А мыши прокладывают ходы под снегом и следы их вредительства обычно видны весной, после схода снега: кольцевые погрызы на стволах, испорченные побеги и почки.
В одну зиму зайцы лишили меня нескольких очень ценных прививок на молодых яблоньках и грушах, а также полностью съели кору на двух молодых яблонях, которые только вступили в плодоношение. После этого я решила тщательно готовить защиту от грызунов в саду.
Классический способ
Проверенный временем способ защиты молодых деревьев и кустов - еловый лапник. Лапник отпугивает зайцев, мыши в нём не вьют гнёзда, вода и снег хорошо скатывается с хвои, не делая укрытие влажным. Для укрытия подходят плоские еловые ветви длиной до метра (иногда и длиннее). Лапник прикладывают к стволу дерева по кругу, срезом вверх и тщательно связывают. Нижнюю часть лапника можно слегка прикопать или присыпать землёй, чтобы закрыть мышам проход снизу. Укрытие лапником имеет много плюсов, оно воздухопроницаемо, не нагревается, относительно просто в исполнении.
Быстро и просто
Защитное укрытие рубероидом подходит для садоводов, у которых мало времени или нет в доступности елового лапника. Устанавливается действительно очень быстро, высота укрытия равна ширине рулона, стоимость вполне умеренная. Достаточно отрезать нужный кусок рубероида, обернуть ствол дерева, оставляя достаточный зазор между стволом и материалом, и закрепить с помощью скотча или липкой ленты. Нижнюю часть укрытия немного прикапывают в землю, это придаёт укрытию прочности и делает недоступным для мышей. Зайцы и мыши обходят такие укрытия стороной, им не достать до лакомой коры и ветвей, а сильный битумный запах рубероида отпугивает грызунов. Главный недостаток такого укрытия, то, что материал может сильно нагреваться на солнце, а это может негативно влиять на дерево. Некоторые садоводы белят укрытия снаружи, чтобы снизить нагрев. Но главное вовремя снять такое укрытие, чтобы не допустить перегрева весной и повреждения коры на дереве.
Раз и навсегда
Укрытие с помощью сетки я применила на своих деревьях, посаженных вдоль дороги, там, где саженцы зимой страдают от зайцев, а летом там часто пасутся козы, которые тоже любят объедать молодые деревья. Я взяла мелкую сварную сетку шириной 1,5 метра, вокруг каждого деревца свернула цилиндр, диаметром около 50 сантиметров. Чтобы защита не падала, вбила два деревянных колышка к которым прикрепила цилиндр. Срезы сетки соединила проволокой. Такая защита не нуждается в ежегодной сборке-разборке, отлично защищает от зайцев зимой и коз летом, ветро и воздухо проницаема, не повышает влажность в приствольном круге и не перегревается. В общем удобная во всех отношениях защита, вот только не слишком экономичная по цене. На третий год эксплуатации я покрасила сетку и теперь, надеюсь, она прослужит мне долгие годы.
Алевтина Кремнёва
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::. прочитало: 284 | автор: sadovod | 13 октября 2022 | Комментариев 0 |
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