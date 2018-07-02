



::. Сады Валаама – восьмое чудо света | новости Сады Валаама – восьмое чудо света

Известно, что висячие сады Семирамиды причисляли в древности ко второму из семи чудес света. Им не было равных ни по красоте, ни по совершенству и сложности исполнения. До нас дошли описания этих прекрасных садов, которые были главной достопримечательностью Древнего Вавилона. Очень долго они оставались легендой, пока немецкий археолог Роберт Кольдевей при раскопках не наткнулся под тысячелетним слоем глины и песка на какие-то своды и колодец. Оказалось, ученый обнаружил не что иное, как остатки висячего сада. Сооружение представляи собой ряды каменных столбов, державших на себе свод. Сверху крепились пальмовые балки, на которых был насыпан большой слой земли. Пальмовое дерево не разбухает от сырости и не гниет. В саду высаживали различные декоративные и плодовые деревья, кустарники и самые разнообразные цветы. Растения, поднятые высоко на землей, создавали впечатление паривших в воздухе, отчего сады и получили название висячих.

Сады Валаама можно по праву отнести к шедеврам мирового садоводства. Они были созданы многолетним трудом русских монахов и являются гордостью России.

Остров Валаам расположен в Карелии, в северо-западной части Ладожского озера. Это один из наиболее крупных островов, окруженных архипелагом мелких. Он имеет 12 км в длину и 7 км в ширину.

Мужской монастырь был основан в X веке. По архивным документам, плодовые сады на Валааме существовали уже в 1810 году, хотя, возможно, они были посажены значительно раньше. Так, настоятель монастыря Дамаскин в 1870 году писал: «Первые яблони посажены тогда же при настоятеле монастыря, игумене Назарии. Какие же были родоначальные яблони Валаама и откуда доставлены они сюда неизвестно». Игумен Назарии родился в 1735 году, а умер в 1801 году.

Первое, что поражает специалистов, это то, что Валаам представлял собой сплошной гранитный остров, лишенный растительного грунта. Дамаскин отмечал, с каким трудом на голых камнях и гранитных скалах создавалась насыпная почва, местами саженной глубины (сажень - 2,13 м), в состав которой входил песок, суглинок, щепной перегной. Монахи предварительно насыпали на гранит подстилку из лесного хвороста, вносили сгнившие сучья, солому, а на них послойно укладывался еще и навоз.

На острове три сада: верхний - площадью 2,5 га, средний - 1,15 га и нижний сад - площадью 1,6 га.

Эти сады отличаются высотным расположением, рельефом местности, микроклиматом и техникой закладки. Интересно продуманы защитные насаждения от ветров вокруг территории садов. Солнечная активность на острове бывает очень высокой, отсутствие грунтовых вод на гранитной основе приводит к большому дефициту воды в почве. Монахами была разработана уникальная система полива всех садов, причем поливы проводились регулярно.

Второе, что вызывает удивление и восхищение, это набор выращиваемых сортов яблони. В садах произрастало около 60 различных по срокам созревания сортов. В основном это русские сорта народной селекции, такие, как Антоновка, Апорт красный, Титовка, Боровинка, Анис, Мирончик, Грушовка московская, Налив белый, Коричное и др. Поражало современников то, что такое обилие сортов росло на самом севере. Среди всех стран мира это самая северная географическая точка со столетними плодовыми деревьями, что делало сады уникальными. Интересно отметить такой факт: если, по данным Департамента земледелия, в 1885 году в трех фруктовых садах числилось 530 фруктовых деревьев, то к 1961 году их сохранилось 304. Это, конечно, невиданная сохранность: без всякого ухода, с суровыми зимами - и такое долголетие яблонь, да еще на искусственно насыпанных почвах.

Сады на острове Валаам посещали писатели, художники, композиторы, в том числе Куинджи, Лесков и др. Много зарубежных гостей паломников со всех континентов приезжали на остров. Так, по архивным данным, в 1935 год остров посетили 1671 человек из Финляндии, 279 из Швеции, 211 из Англии, 117 из Дании 109 из Германии, 66 из Америки и т. д.

Плоды, из садов посылались на различные выставки. Не Всемирной выставке в Париже им была присуждена золотая медаль. Большую работу по изучению и сохранению садов Валаама в послевоенные годы провел научный сотрудник Ботанического института имени В. Л. Комарова, кандидат биологических наук Василий Иванович Парков. Он ежегодно выезжал на остров. Много труда положил на лечение деревьев, ремонт посадок. Написал рукопись книги "Сады Валаама". Отдел плодовых культур ВИРа в 1996 году безвозмездно передал монастырю 200 сеянцев различных сортов яблонь.

В настоящее время трудом монахов в монастыре возрождаются сады Валаама.

Недалеко то время, когда возрожденные сады обретут былую славу.

В. ПОНОМАРЕНКО, профессор

Газета «САДОВОД» 1997г.

На фото: Урожай 2010 года Фото: Я. Гайдукова]

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::. прочитало: 25 | автор: sadovod | Сегодня, 15:07 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.