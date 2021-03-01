Меню крестьян в страдную пору

За сотни лет в крестьянском быту выработался определенный ритуал еды, ничего общего не имевший с господскими привычками.

Невозможно представить крестьянина, который вставал затемно и сразу же садился завтракать, а ему подавали бы закуску, второе и десерты.

Крестьянин включался в работу сразу.

В страдную пору завтракал он уже после того, как вставало солнце. Его меню составляли овощи, ржаной хлеб, квас, тюря, т. е. еда была и сытной, и легкой, и не требовала длительного приготовления.

Обеденное время тоже заставало крестьянина в поле, и обед тоже был легким – иначе много не наработаешь.

Основной трапезой становился ужин.

После напряженного многочасового труда на свежем воздухе вся семья собиралась за столом при свете плошки.

Хозяин занимал место во главе стола, затем по старшинству рассаживались дети – субординация соблюдалась неукоснительно. Поговорка «Когда я ем, я глух и нем» – отражает серьезное отношение наших предков к еде. Ели, действительно, молча. Если ребенок начинал шалить, его тут же одергивали.

Ели из одной миски ложками (ножей и вилок не знали). Куски ржаного хлеба служили салфетками, ими же вытирали

ложки и миски. Пищевые отходы не выбрасывались, а шли на корм скоту. На десерт подавали пареную репу, огурцы

с медом или различные травяные напитки. Лишь после этого завязывался

разговор, касавшийся работы, семейных и хозяйственных дел.

И. Бражникова

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