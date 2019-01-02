



::. Биотопливо на дачных и приусадебных огородах | Удобрения Биотопливо на дачных и приусадебных огородах

Интересен опыт крестьян Петербургской губернии, до революции ежегодно, с ранней весны до поздней осени, возами поставлявших в северную столицу самые разные овощи, в том числе томаты и огурцы. Для их выращивания они использовали теплицы и ранние (теплые), со стеклянными рамами - парники. В оранжереях применяли печной (боровой) обогрев, а в парниках — преимущественно биологический. Главными источниками тепла были дрова и навоз — рыхлый, соломистый конский или телячий. В наше время это — непозволительная роскошь. Да и добыть такое биотопливо практически невозможно.

Но есть другие виды биотоплива - всевозможный растительный мусор и различные органические отходы, содержащие клетчатку (целлюлозу): листья, опилки, бумага, тонкие стружки, солома, отходы хлопкоочистительной промышленности. Целлюлозоразлагающие микроорганизмы, используя для своей жизнедеятельности органическое вещество биотоплива в качестве энергетического источника, выделяют в процессе его разложения много тепла. Энергия биотоплива обогревает грунт и воздух сооружений в течение 2—3 месяцев в холодное время весенне-летнего сезона.

Биологическое топливо удобно своей доступностью, дешевизной и простотой использования. Оно не

требует регулирования "горения", постоянно подает тепло и поддерживает оптимальный температурный режим. Такой вид обогрева можно применять с самых ранних сроков — с марта и даже февраля, при использовании так называемых "русских глубоких" (выкопанных в грунте) парников и большого количества высококачественного биотоплива — навоза. В фермерских хозяйствах его заготавливают начиная с глубокой осени, укладывая в штабель и утрамбовывая, а затем, утепляя опилками или соломой, чтобы предотвратить промерзание. Еще лучше применять свежий, привезенный прямо со скотных дворов навоз ранней весной. Его сваливают в большие рыхлые кучи, где он постепенно "разгорается". Навоз в разогревшемся состоянии укладывают в парники или теплицы слоем 30-40 см и более, засыпая сверху богатым плодородным грунтом. Под плотно установленными на теплый парник остекленными рамами выращивают овощи (а также рассаду) даже тогда, когда кругом лежит снег. Ранние парники в морозные ночи укрывают толстыми соломенными матами, иногда в 2-3 слоя, чтобы не заморозить растения. При использовании в качестве биотоплива опавших листьев, отжившей ботвы картофеля, огурца, томата и других овощных и цветочных культур, их сохраняют до весны в сухом виде, чтобы "горючий" материал даже частично не разложился. Перепревшее органическое вещество полностью теряет свою теплотворную способность. Весной его смачивают, тщательно пропитывая водой, и поливают жидким навозом, фекалиями или, в крайнем случае, раствором минерального азотного удобрения. Чтобы ускорить "горение", приготовленное таким образом биотопливо складывают по возможности в большую кучу и сверху в одном месте поливают кипятком или кладут в середину большой, сильно разогретый на костре камень. Сверху можно укрыть ветошью или старой пленкой для предотвращения потери тепла. Через 10—15 дней биотопливо разогревается, и его рыхло укладывают в заранее подготовленный котлован парника или глубокие борозды под гряды в теплицах или каркасных малогабаритных пленочных укрытиях. Слой биотоплива должен быть не менее 20—25 см. Биотопливо сразу же засыпают рыхлой плодородной почвой слоем 20—22 см, не давая остыть биомассе.

Весна — самая напряженная пора в деятельности огородника. Поэтому можно опоздать с укладкой биотоплива. Кроме того, имеются и другие препятствия: при ранней набивке парников или теплиц в марте - грунт может оказаться мерзлым или переувлажненным, что затруднит выкопку глубоких (до 30—35 см) борозд. Поэтому лучше делать борозды с осени. Перед самым наступлением сильных холодов, в ноябре, в борозды закладывают заготовленное биотопливо. Смачивание биомассы навозной жижей или фекалиями в этом случае производят весной, перед засыпанием борозд почвой. Грунт предварительно удобряют и тщательно перемешивают.

При использовании биотоплива плодородие почвы доводят до высокого уровня. Чтобы эффективнее использовать такие утепленные гряды, до посадки теплолюбивых культур на них можно выращивать рассаду капусты, томата (лучше рассаживать растения в фазе 3—4 настоящих листьев), свеклы, брюквы, салата или редис, шпинат и другие ранние овощи. Для улучшения теплового режима внутри теплицы или каркасного укрытия при ранних сроках их использования посевы укрывают дополнительным слоем пленки.

Использование биотоплива на дачных и приусадебных огородах является наиболее рациональным способом выращивания теплолюбивых и ранних овощных культур в северных условиях, гарантирующим ежегодное получение высокого урожая.

В эти весенние дни необходимо сгрести и собрать все опавшие осенью листья, оставшуюся на грядах ботву овощных культур и картофеля и не-перепревшие растительные отходы на компостных кучах и использовать их в качестве биотоплива. Однако, разложение и выделение тепла, возможно, только в том случае, если биомасса будет хорошо пропитана влагой, хорошо набухнет. Чем толще ее слой в борозде, тем больше выделяется тепла и дольше продолжается "горение".

Ш. Бексеев, профессор

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 118 | автор: sadovod | Вчера, 17:33 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.