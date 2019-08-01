



::. Хлорелла – прародительница всех зеленых растений на Земле | Удобрения Хлорелла – прародительница всех зеленых растений на Земле

Парадоксально, но простейшая одноклеточная водоросль хлорелла, которая стала родоначальницей всех растений на планете, получила широкую известность только в 1890 году, когда датские ученые стали исследовать ее состав и полезные свойства. В прошлом веке она прославилась тем, что на борту космического корабля производила кислород и служила источником ценного белка и биологически активных компонентов в пище космонавтов.

На сегодняшний день эта уникальная культура изучена достаточно глубоко, но не перестает поражать все новыми открытиями в области использования во всех сферах человеческой деятельности, благодаря своему уникальному богатому составу.

Кладовая природы

В составе хлореллы содержатся около 650 полезных органических веществ, макро- и микроэлементов:

• Белок. Содержание белка порядка 50%, около 40 видов аминокислот, включая 20 видов основных незаменимых аминокислот, из которых строятся белки человеческого организма, поэтому так популярна как пищевая добавка в рацион человека, на корм скоту и подкормка растений.

• Комплекс витаминов: витамин и провитамин А (до 2600 мкг на 1 г сухого вещества суммарно), витамины группы В (до 550 мкг в сумме), С (1500 мкг), D (до 1000 мкг), Е (до 350 мкг). Мощные антиоксиданты и стимуляторы роста, активизируют процессы метаболизма.

• Макро- и микроэлементы, практически вся система Менделеева: калий, магний, железо, фосфор, марганец, цезий, рубидий, цинк, медь (до 10% сухой биомассы хлореллы).

• Хлореллин. Уникальный антибиотик, который уничтожает патогенную микрофлору, борется с грибковой инфекцией.

• Фитогормоны: ауксины и гиберрелиноподобные вещества, которые являются природными биостимуляторами роста растений.



Как можно использовать

Благодаря столь разнообразному составу область применения хлореллы крайне широка:

• Обработка семян, рассады, черенков и саженцев растений. Всхожесть повышается до 99 %, приживаемость и рост рассады увеличивается на 30-50 %, растения дольше плодоносят, улучшается внешний вид и вкусовые качества плодов.

• Опрыскивание почвы перед посадкой суспензией хлореллы активирует полезную почвенную микрофлору и угнетает развитие патогенных микроорганизмов.

• Подкормка и защита растений. Уникальное органическое удобрение, которое полностью компенсирует все необходимые вещества для роста и развития растений. При опрыскивании растений заменяет все химические средства защиты.

• Нормализует почвенный состав, улучшает свойства плодородного слоя, уменьшает потребность в поливе.

Хлорелла активно продуцирует кислород, очищает водоемы, служит источником белка и биологически активных веществ при добавлении в корм животных, рекомендуется для использования в качестве пищевых добавок для человека, поскольку активизирует метаболизм и препятствует развитию самых серьезных патологий. Хлорелла нашла широкое применение и в косметологии, поскольку маски из нее препятствуют старению, разглаживают небольшие морщинки, а обертывания обладают прекрасным антицеллюлитных эффектом.

В природе зеленый цвет воды в пресных водоемах и зелень на стенках посуды в наших домах обусловлена размножением этой водоросли. Но попытки самостоятельно вырастить ее не дают желаемого положительного результата, ведь в природе хлорелла представлена несколькими видами и не все они одинаково полезны. К ним еще добавляются несколько видов сине-зеленых водорослей, так что выращивание и использование хлореллы дома невозможно. Следует приобретать готовое к употреблению средство, произведенное по всем правилам, с использованием специальных технологий. Используя хлореллу вы получите абсолютно здоровые, цветущий вид, не содержащие вредных веществ овощи и фрукты, вырастите роскошные декоративные растения дома и на дачном участке, укрепите здоровье и повысите иммунитет.

ООО «БИО-комплекс»

















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::. прочитало: 197 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.