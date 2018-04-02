Если не растет свекла, плохо всходит укроп и т. д.

Если вас сильно донимает проволочник, повреждая клубни картофеля и корнеплоды, посейте между ними фасоль, горох или бобы, которые отпугивают этого вредителя. И еще помните, что многолетние сорняки (пырей, осот и др.), - это место зимовки и дополнительного питания вредителя.

В сухую и жаркую погоду укроп очень плохо всходит, а на молодых листьях к тому же появляются ожоги. Подобные явления встречаются при внесении под него свежего навоза. В этом случае посевы необходимо регулярно поливать из лейки с ситечком, иногда по 2 раза в день - утром и вечером. У базилика и змееголовника при затенении и слабой освещенности удлиняется вегетационный период, снижаются ароматичность и облиственность растений. Эти культуры надо размещать на хорошо освещенном месте, а при отсутствии его растения высаживать не густо.

Кориандр в условиях длинного дня образует мало листьев и быстро переходит к цветению. Его рекомендуется сеять либо рано весной, либо во второй половине вегетации.

При недостатке влажности и сильном загущении листья кресс-салата, кервеля и листовой горчицы быстро грубеют и растения стрелкуются.

Листья эндивия и эскариола часто загнивают при поливе во время их отбеливания, так как влага попадает внутрь розетки. Полив в этом случае надо проводить очень осторожно, а во время дождя предусмотреть защиту от излишней влаги.

У некоторых огородников не удается столовая свекла, хотя все агротехнические мероприятия вроде бы соблюдены. А дело в повышенной кислотности почвы, которую эта культура не переносит. В этом случае почву необходимо произвестковать.

При несоблюдении элементарных правил культуры земледелия размножается большое количество вредных насекомых, с которыми огородники предпочитают бороться инсектицидами. В результате погибают не только вредные, но и полезные насекомые. Кроме того, питаясь отравленными и полуотравленными видами, погибают лягушки, ужи, птицы, мелкие млекопитающие - естественные хранители урожая.

В течение миллионов лет шло приспособление огромного количества видов друг к другу и к окружающей среде. Большая часть их приносит пользу человеку. Микрофлора и микрофауна почвы делают ее плодородной, без них мы бы не могли получать урожай. Можно приумножить природные защитные силы. Один из приемов - посев эфиромасличных и других культур, которые во время цветения привлекают энтомофагов и защищают ваш огород и сад, не нарушая равновесия в природе.

А. Лебедева, канд. с.-х. наук

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