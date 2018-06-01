Огородные подсказки (секреты наших бабушек)

Множество секретов успешного приусадебного земледелия, унаследованных из стародавних времен, хранят и применяют на практике деревенские старушки, вся жизнь которых связана с землей. Секреты их, на первый взгляд, незатейливы, но помогают экономить силы и время и получать более ранний и более высокий урожай. Хочу поделиться несколькими бабушкиными советами, привезенными из Псковской области.

Весной, когда снег уже сошел, а земля к обработке еще не готова, и осенью, когда урожай уже убран, в огород выпускали кур. Весной они выклевывали всевозможных вредителей, перезимовавших в почве и вылезших погреться, а осенью - тех, что собирались перезимовать в огороде. Вот так, «безвредно и эффективно», как говорится в рекламе, без инсектицидов избавлялись от вредителей.



Второй "секрет" касается лука. Под лук грядку удобряли золой, срезали верхушки луковиц, сажали луковицы в увлажненную землю и накрывали тонким слоем соломы, которую не снимали до прорастания перышек. Солома и от жаркого дневного солнца защищала, от ночного заморозка, и влагу в почве сохраняла.



И наконец, про огурцы. Ими начинали заниматься не раньше, чем на калине распускались цветы. Это служило сигналом, что весенние заморозки уже позади. Огуречные семена проращивали между двух тарелок, помещенных во влажный мох, и высаживали в заранее подготовленные высокие гряды, куда были уложены остатки сена и подстилки из хлева. Урожаи были такие высокие, что огурцы возили на базар целыми возами, а для дома солили в огромных бочках.

О. ПОПОВА

Газета «САДОВОД»



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