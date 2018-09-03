|Огород в конце сентября
Конец первого месяца осени завершает вегетацию овощных культур и накопление урожая. Оставшиеся корнеплоды — морковь, столовую свеклу, редьку, репу и брюкву — необходимо убрать и подготовить к зимнему хранению. Выкапывать нужно в сухую погоду. Выбранные из земли корнеплоды в тот же день обрезают. Оставленные на длительное время с листьями овощи, особенно в солнечные дни, подвядают и в дальнейшем плохо хранятся. Слегка подсушив, их осторожно складывают в невысокие ящики и переносят в прохладное, сухое помещение. Обрезают, оставляя у свеклы, редьки, брюквы и репы основания листьев (черешков) длиной 0,5— 1 см. Морковь можно обрезать до головки, удаляя черешки вместе с основанием, чтобы не остались спящие почки.
Убранные раньше репчатый лук и чеснок необходимо в течение месяца просушить при температуре 25—ЗО°С. Обнаруженные в процессе сушки поврежденные луковой мухой и другими вредителями и болезнями луковицы и зубки выбраковывают. Хорошо вызревшие, здоровые лук и чеснок подготавливают к зимнему хранению.
В последней декаде сентября еще можно посадить озимый чеснок, разделить пучки старых растений и вновь высадить на новом месте многолетние луки — батун, шнитт, слизун, душистый, алтайский и другие виды, а также пряные овощные культуры — мелиссу, любисток, эстрагон. Хотя и поздновато уже, но можно посадить и луковицы тюльпанов.
Нынешним летом вторая половина июля и весь август были солнечными и теплыми, весьма благоприятными для томата и перца — наиболее теплолюбивых овощных культур. Поэтому урожай был высоким и, что особенно важно, не было наиболее вредоносной болезни томата — фитофтороза. Поэтому некоторые дачники до сих пор оставили на растениях зеленые плоды. В дальнейшем они могут быть повреждены холодом и болезнями. Нужно их скорее убрать, уложить в корзины или ящики и перенести в сухое помещение, где они постепенно будут дозревать. Чтобы продлить использование, зеленые плоды не следует смешивать со зрелыми и бланжевыми, выделяющими газ этилен и тем самым ускоряющими их созревание. Плоды необходимо периодически осматривать и удалять загнивающие.
Даже в теплую осень огурец в конце сентября заканчивает рост и повреждается ночными заморозками. Опытные огородники, укрывавшие растения на ночь двойным слоем пленки, могли продлить их жизнь и даже собрать часть позднего урожая. В дальнейшем не следует оставлять растения. Пока не очень холодно и влажно, плети нужно убрать и очистить гряды от сорняков и опавших листьев.
Огородникам осенью необходимо готовить места под будущие посадки и по возможности оставлять меньше дел на весну, когда каждый час очень дорог. В последние дни сентября нужно освободить гряды от отслуживших и отдавших урожай растений. Стебли и листья томата, картофеля, огурца, кабачка и других культур убирают с гряд. Если они сухие, их укладывают в кучу и накрывают пленкой, чтобы ранней весной использовать в качестве биотоплива. Если в этом нет нужды, можно старой ботвой укрывать почву под яблонями, сливами и другими деревьями, посыпав от мышей известью. Это предохранит корни от подмерзания. Одновременно с гряд выпалывают с корнем все сорняки, особенно многолетние, и выносят их на компостные кучи. Но нельзя таким образом использовать корневища многолетних сорняков—пырея ползучего, сныти и других. Их оставляют на обочинах или дорожках, где они высохнут и погибнут. Лишь после этого можно переносить их на компост. Эта работа очень важная. Если заделать живые корневища в почву при перекопке, то многолетние сорняки сохранятся до весны и будут выворачиваться на поверхность при весенней обработке, засоряя почву.
В конце сентября завершается жизнь растений и в пленочных теплицах. К этому времени нужно убрать все растения, большей частью уже высохшие, отдельно снять шпагат, на который подвязывались огурцы и томаты. По возможности следует собрать все опавшие листья. Ботву используют для утепления корней деревьев или переносят на компостную кучу. В случае сильного поражения тепличных растений болезнями их сжигают. Необходимо также провести опрыскивание медным купоросом стоек и перекладин теплиц. Раствор должен быть крепким, 0,3%-ной концентрации (3 г на 1 литр воды). Протянутый над растениями провод протирают увлажненной раствором тряпкой. Желательно также снять верхний слой грунта в 5 см, в котором накапливается много возбудителей болезней.
Во время укладки на компост сорняков и растительных остатков культурных растений их переслаивают известью, а также минеральными удобрениями — фосфорными и калийными. Эффективно даже применение азотных, если не поливают навозной жижей или фекалиями. Это обогащает компостную массу питательными веществами, активизирует деятельность целлюлозо-разлагающей микрофлоры, в результате чего перепревание органического вещества происходит быстрее. Совсем не обязательно перелопачивать компостные кучи. Желательно иметь их две или даже три. Используют в качестве органического удобрения компост двухлетний и еще лучше — трехлетний. Под компост не следует рыть яму. Из нее труднее доставать перегной. Лучше растительную массу складывать на поверхности земли где-нибудь в отдаленном месте садового участка. Периодическое посыпание известью предотвращает размножение на ней мух и других насекомых и снижает кислотность компостной массы.
В компост можно класть слоями в 15—20 см и торф. Но он всегда кислый. Поэтому его необходимо обильно сдабривать известковыми материалами.
Заготовка биотоплива под урожай будущего года завершается в конце месяца. Все опавшие листья садовых деревьев, листья и стебли высохших декоративных растений в сухом состоянии сгребают и укладывают в кучу на возвышенном месте участка. Ее обязательно укрывают на зиму, защищая от дождей, чтобы не допустить гниения. Перепревшие растительные остатки теряют свою теплотворную способность и становятся непригодными в качестве биотоплива.
Пока не выпал снег и расположение убранных овощных культур хорошо видно, нужно составить по возможности точный план гряд с указанием на них высевавшихся огородных растений. Зимой можно будет составить правильный план чередования и размещения овощных культур в будущем году.
Ш. Бексеев, профессор
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