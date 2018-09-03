Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. Огород в конце сентября | Овощеводство
Огород в конце сентября
Конец первого месяца осе­ни завершает вегетацию овощных культур и накопление урожая. Оставшиеся корнеп­лоды — морковь, столовую свеклу, редьку, репу и брюкву — необходимо убрать и под­готовить к зимнему хранению. Выкапывать нужно в сухую по­году. Выбранные из земли корнеплоды в тот же день об­резают. Оставленные на дли­тельное время с листьями овощи, особенно в солнечные дни, подвядают и в дальнейшем плохо хранятся. Слегка подсушив, их осторожно скла­дывают в невысокие ящики и переносят в прохладное, су­хое помещение. Обрезают, оставляя у свеклы, редьки, брюквы и репы основания ли­стьев (черешков) длиной 0,5— 1 см. Морковь можно обрезать до головки, удаляя черешки вместе с основанием, чтобы не остались спящие почки.
Убранные раньше репчатый лук и чеснок необходимо в те­чение месяца просушить при температуре 25—ЗО°С. Обна­руженные в процессе сушки поврежденные луковой мухой и другими вредителями и бо­лезнями луковицы и зубки выбраковывают. Хорошо выз­ревшие, здоровые лук и чес­нок подготавливают к зимне­му хранению.
В последней декаде сентяб­ря еще можно посадить ози­мый чеснок, разделить пучки старых растений и вновь вы­садить на новом месте многолетние луки — батун, шнитт, слизун, душистый, алтайский и другие виды, а также пря­ные овощные культуры — ме­лиссу, любисток, эстрагон. Хотя и поздновато уже, но можно посадить и луковицы тюльпанов.
Нынешним летом вторая половина июля и весь август были солнечными и теплыми, весьма благоприятными для томата и перца — наиболее теплолюбивых овощных куль­тур. Поэтому урожай был вы­соким и, что особенно важно, не было наиболее вредонос­ной болезни томата — фитофтороза. Поэтому некоторые дачники до сих пор оставили на растениях зеленые плоды. В дальнейшем они могут быть повреждены холодом и болез­нями. Нужно их скорее убрать, уложить в корзины или ящики и перенести в сухое помеще­ние, где они постепенно бу­дут дозревать. Чтобы продлить использование, зеленые пло­ды не следует смешивать со зрелыми и бланжевыми, вы­деляющими газ этилен и тем самым ускоряющими их со­зревание. Плоды необходимо периодически осматривать и удалять загнивающие.
Даже в теплую осень огурец в конце сентября заканчивает рост и повреждается ночными заморозками. Опытные ого­родники, укрывавшие растения на ночь двойным слоем пленки, могли продлить их жизнь и даже собрать часть позднего урожая. В дальней­шем не следует оставлять ра­стения. Пока не очень холод­но и влажно, плети нужно уб­рать и очистить гряды от сорняков и опавших листьев.
Огородникам осенью необ­ходимо готовить места под будущие посадки и по воз­можности оставлять меньше дел на весну, когда каждый час очень дорог. В последние дни сентября нужно освободить гряды от отслуживших и от­давших урожай растений. Стебли и листья томата, картофеля, огурца, кабачка и дру­гих культур убирают с гряд. Если они сухие, их укладыва­ют в кучу и накрывают плен­кой, чтобы ранней весной ис­пользовать в качестве биотоп­лива. Если в этом нет нужды, можно старой ботвой укрывать почву под яблонями, сливами и другими деревьями, посы­пав от мышей известью. Это предохранит корни от подмер­зания. Одновременно с гряд выпа­лывают с корнем все сорняки, особенно многолетние, и вы­носят их на компостные кучи. Но нельзя таким образом ис­пользовать корневища много­летних сорняков—пырея пол­зучего, сныти и других. Их ос­тавляют на обочинах или до­рожках, где они высохнут и погибнут. Лишь после этого можно переносить их на ком­пост. Эта работа очень важ­ная. Если заделать живые кор­невища в почву при перекоп­ке, то многолетние сорняки сохранятся до весны и будут выворачиваться на поверх­ность при весенней обработ­ке, засоряя почву.
 В конце сентября заверша­ется жизнь растений и в пле­ночных теплицах. К этому вре­мени нужно убрать все расте­ния, большей частью уже высохшие, отдельно снять шпа­гат, на который подвязывались огурцы и томаты. По возмож­ности следует собрать все опавшие листья. Ботву используют для утепления кор­ней деревьев или переносят на компостную кучу. В случае сильного поражения теплич­ных растений болезнями их сжигают. Необходимо также провести опрыскивание мед­ным купоросом стоек и пере­кладин теплиц. Раствор дол­жен быть крепким, 0,3%-ной концентрации (3 г на 1 литр воды). Протянутый над расте­ниями провод протирают ув­лажненной раствором тряпкой. Желательно также снять вер­хний слой грунта в 5 см, в ко­тором накапливается много возбудителей болезней.
Во время укладки на ком­пост сорняков и растительных остатков культурных растений их переслаивают известью, а также минеральными удобрениями — фосфорными и ка­лийными. Эффективно даже применение азотных, если не поливают навозной жижей или фекалиями. Это обогащает компостную массу питатель­ными веществами, активизи­рует деятельность целлюлозо-разлагающей микрофлоры, в результате чего перепревание органического вещества про­исходит быстрее. Совсем не обязательно перелопачивать компостные кучи. Желательно иметь их две или даже три. Используют в качестве орга­нического удобрения компост двухлетний и еще лучше — трехлетний. Под компост не следует рыть яму. Из нее труд­нее доставать перегной. Луч­ше растительную массу скла­дывать на поверхности земли где-нибудь в отдаленном ме­сте садового участка. Перио­дическое посыпание известью предотвращает размножение на ней мух и других насеко­мых и снижает кислотность компостной массы.
В компост можно класть слоями в 15—20 см и торф. Но он всегда кислый. Поэтому его необходимо обильно сдабри­вать известковыми материалами.
Заготовка биотоплива под урожай будущего года завер­шается в конце месяца. Все опавшие листья садовых де­ревьев, листья и стебли высохших декоративных расте­ний в сухом состоянии сгре­бают и укладывают в кучу на возвышенном месте участка. Ее обязательно укрывают на зиму, защищая от дождей, чтобы не допустить гниения. Перепревшие растительные остатки теряют свою тепло­творную способность и становятся непригодными в каче­стве биотоплива.
Пока не выпал снег и рас­положение убранных овощных культур хорошо видно, нужно составить по возможности точный план гряд с указанием на них высевавшихся огород­ных растений. Зимой можно будет составить правильный план чередования и размеще­ния овощных культур в будущем году.
Ш. Бексеев, профессор
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 32 | автор: sadovod | Сегодня, 13:03 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама









календарь
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Сентябрь 2018 (10)
Август 2018 (23)
Июль 2018 (23)
Июнь 2018 (22)
Май 2018 (20)
Апрель 2018 (21)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"