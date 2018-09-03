



::. Огород в конце сентября | Овощеводство Огород в конце сентября

Конец первого месяца осе­ни завершает вегетацию овощных культур и накопление урожая. Оставшиеся корнеп­лоды — морковь, столовую свеклу, редьку, репу и брюкву — необходимо убрать и под­готовить к зимнему хранению. Выкапывать нужно в сухую по­году. Выбранные из земли корнеплоды в тот же день об­резают. Оставленные на дли­тельное время с листьями овощи, особенно в солнечные дни, подвядают и в дальнейшем плохо хранятся. Слегка подсушив, их осторожно скла­дывают в невысокие ящики и переносят в прохладное, су­хое помещение. Обрезают, оставляя у свеклы, редьки, брюквы и репы основания ли­стьев (черешков) длиной 0,5— 1 см. Морковь можно обрезать до головки, удаляя черешки вместе с основанием, чтобы не остались спящие почки.

Убранные раньше репчатый лук и чеснок необходимо в те­чение месяца просушить при температуре 25—ЗО°С. Обна­руженные в процессе сушки поврежденные луковой мухой и другими вредителями и бо­лезнями луковицы и зубки выбраковывают. Хорошо выз­ревшие, здоровые лук и чес­нок подготавливают к зимне­му хранению.

В последней декаде сентяб­ря еще можно посадить ози­мый чеснок, разделить пучки старых растений и вновь вы­садить на новом месте многолетние луки — батун, шнитт, слизун, душистый, алтайский и другие виды, а также пря­ные овощные культуры — ме­лиссу, любисток, эстрагон. Хотя и поздновато уже, но можно посадить и луковицы тюльпанов.

Нынешним летом вторая половина июля и весь август были солнечными и теплыми, весьма благоприятными для томата и перца — наиболее теплолюбивых овощных куль­тур. Поэтому урожай был вы­соким и, что особенно важно, не было наиболее вредонос­ной болезни томата — фитофтороза. Поэтому некоторые дачники до сих пор оставили на растениях зеленые плоды. В дальнейшем они могут быть повреждены холодом и болез­нями. Нужно их скорее убрать, уложить в корзины или ящики и перенести в сухое помеще­ние, где они постепенно бу­дут дозревать. Чтобы продлить использование, зеленые пло­ды не следует смешивать со зрелыми и бланжевыми, вы­деляющими газ этилен и тем самым ускоряющими их со­зревание. Плоды необходимо периодически осматривать и удалять загнивающие.

Даже в теплую осень огурец в конце сентября заканчивает рост и повреждается ночными заморозками. Опытные ого­родники, укрывавшие растения на ночь двойным слоем пленки, могли продлить их жизнь и даже собрать часть позднего урожая. В дальней­шем не следует оставлять ра­стения. Пока не очень холод­но и влажно, плети нужно уб­рать и очистить гряды от сорняков и опавших листьев.

Огородникам осенью необ­ходимо готовить места под будущие посадки и по воз­можности оставлять меньше дел на весну, когда каждый час очень дорог. В последние дни сентября нужно освободить гряды от отслуживших и от­давших урожай растений. Стебли и листья томата, картофеля, огурца, кабачка и дру­гих культур убирают с гряд. Если они сухие, их укладыва­ют в кучу и накрывают плен­кой, чтобы ранней весной ис­пользовать в качестве биотоп­лива. Если в этом нет нужды, можно старой ботвой укрывать почву под яблонями, сливами и другими деревьями, посы­пав от мышей известью. Это предохранит корни от подмер­зания. Одновременно с гряд выпа­лывают с корнем все сорняки, особенно многолетние, и вы­носят их на компостные кучи. Но нельзя таким образом ис­пользовать корневища много­летних сорняков—пырея пол­зучего, сныти и других. Их ос­тавляют на обочинах или до­рожках, где они высохнут и погибнут. Лишь после этого можно переносить их на ком­пост. Эта работа очень важ­ная. Если заделать живые кор­невища в почву при перекоп­ке, то многолетние сорняки сохранятся до весны и будут выворачиваться на поверх­ность при весенней обработ­ке, засоряя почву.

В конце сентября заверша­ется жизнь растений и в пле­ночных теплицах. К этому вре­мени нужно убрать все расте­ния, большей частью уже высохшие, отдельно снять шпа­гат, на который подвязывались огурцы и томаты. По возмож­ности следует собрать все опавшие листья. Ботву используют для утепления кор­ней деревьев или переносят на компостную кучу. В случае сильного поражения теплич­ных растений болезнями их сжигают. Необходимо также провести опрыскивание мед­ным купоросом стоек и пере­кладин теплиц. Раствор дол­жен быть крепким, 0,3%-ной концентрации (3 г на 1 литр воды). Протянутый над расте­ниями провод протирают ув­лажненной раствором тряпкой. Желательно также снять вер­хний слой грунта в 5 см, в ко­тором накапливается много возбудителей болезней.

Во время укладки на ком­пост сорняков и растительных остатков культурных растений их переслаивают известью, а также минеральными удобрениями — фосфорными и ка­лийными. Эффективно даже применение азотных, если не поливают навозной жижей или фекалиями. Это обогащает компостную массу питатель­ными веществами, активизи­рует деятельность целлюлозо-разлагающей микрофлоры, в результате чего перепревание органического вещества про­исходит быстрее. Совсем не обязательно перелопачивать компостные кучи. Желательно иметь их две или даже три. Используют в качестве орга­нического удобрения компост двухлетний и еще лучше — трехлетний. Под компост не следует рыть яму. Из нее труд­нее доставать перегной. Луч­ше растительную массу скла­дывать на поверхности земли где-нибудь в отдаленном ме­сте садового участка. Перио­дическое посыпание известью предотвращает размножение на ней мух и других насеко­мых и снижает кислотность компостной массы.

В компост можно класть слоями в 15—20 см и торф. Но он всегда кислый. Поэтому его необходимо обильно сдабри­вать известковыми материалами.

Заготовка биотоплива под урожай будущего года завер­шается в конце месяца. Все опавшие листья садовых де­ревьев, листья и стебли высохших декоративных расте­ний в сухом состоянии сгре­бают и укладывают в кучу на возвышенном месте участка. Ее обязательно укрывают на зиму, защищая от дождей, чтобы не допустить гниения. Перепревшие растительные остатки теряют свою тепло­творную способность и становятся непригодными в каче­стве биотоплива.

Пока не выпал снег и рас­положение убранных овощных культур хорошо видно, нужно составить по возможности точный план гряд с указанием на них высевавшихся огород­ных растений. Зимой можно будет составить правильный план чередования и размеще­ния овощных культур в будущем году.

Ш. Бексеев, профессор

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::. прочитало: 32 | автор: sadovod | Сегодня, 13:03 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.