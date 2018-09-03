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::. В сентябре на грядках | Овощеводство
В сентябре на грядках
В сентябре, особенно во второй половине месяца, еще продолжается выкопка корнеплодов: моркови, свеклы сто­ловой, редьки, репы, брюквы, уборка сельдерея, петрушки. Эту работу важно выполнить в сухую погоду, чтобы овощи слегка обсохли. В день уборки или на следующий обрезают ботву, оставляя осно­вания черешков листьев длиной 1,5-2,0 см. У моркови можно обрезать глубже, захватывая головку корнеплода на 2-3 мм, удаляя верхушечные почки. Бла­годаря этому морковь во время хранения не будет прорастать. Собранные овощи до закладки на хранение держат в прохладном месте. Температуру желательно снижать до 4-6°С.
В течение всего сентября продолжается накопление урожая, кочанных видов капусты -белокочанной, краснокочанной и савойской и особенно цветной позднего срока посева, а также пекинской и китайской. В это время капуста нередко повреж­дается многочисленными вре­дителями - капустной и воскли­цательной совкой, капустной белянкой и другими. Нужно внимательно осматривать листья растений, особенно с нижней стороны, и уничтожать листогрызущих вредителей. Осенью уже не применяют обработку поливов химическими препаратами, а лишь вручную ведут борьбу с ними.
В сентябре создаются весьма благоприятные условия для сорной растительности. Нередко она занимает поверх­ность всех гряд и межгрядья, не только укрывая зеленым "ковром" почву, но и затеняя культурные растения. Интенсивно созревают случайно оставленные сорняки. Они образуют огромное ко­личество семян - тысячи и более, обильно обсеменяя землю и всю площадь огорода. Тщательное выпалывание сорняков в начале осени - важный агротехнический прием. Оно позволяет создавать благоприятные условия для уве­личения урожая у еще растущих растений и уменьшать засо­ренность в будущем.
Ущерб урожаю причиняют и многочисленные болезни ово­щных культур. Нужно внимательно осматривать овощные растения, особенно капустные. Сильно отставшие в росте рас­тения капусты часто бывают поражены килой. Признаки бо­лезни проявляются в увядании при жаркой погоде и вздутии корней. Иногда загнивают ос­нования листьев (сосудистый бактериоз). Такие растения не­обходимо удалять с участка и уничтожать или сжигать. Воз­будитель болезни долго со­храняется в почве. Например, кила капусты остается в почве в течение 4-5 лет и вновь поража­ет растения. Опасность этой болезни состоит еще и в том, что она быстро распространяется по всему участку обувью, инструментами, водой, через расти­тельные, особенно корневые остатки. Поэтому бороться с ней очень трудно. Нужно применять все меры защиты от болезни.
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::. прочитало: 174 | автор: sadovod | 5 сентября 2018 | Комментариев 0 |
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