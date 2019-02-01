



::. Полив и подкормка растений в ваше отсутствие | Овощеводство Полив и подкормка растений в ваше отсутствие

Плодородие почвы и ее влажность — факторы, от которых существенно зависит рост и развитие растений, урожай и его качество. Поэтому все выращиваемые на участке культуры нуждаются в систематических подкормках и поливах, особенно в жаркую погоду. Однако у садоводов-горожан, выезжающих на участки лишь по выходным, с этим возникают проблемы. Выход же из этого положения есть, и заключается он е самополиве растений и одновременной их самоподкормке.

В основе решения этой задачи лежат капельные способы орошения. Один из них предполагает использование специальной системы. Она включает резервуар, водовыпуск, фильтр, шланг и ленту капельного орошения. В точках ленты, откуда вытекает вода, предусмотрена установка корнепитателя КП-5, упаковка которого, является одновременно и мембраной, и дозатором, а внутри находится органоминеральное удобрение для подкормок. К сожалению, такая система дорога и далеко не всем по карману.

Учитывая это, садоводами-умельцами разработаны, смонтированы и уже несколько лет действуют более простые системы капельного орошения. Такая система, как видно из рис. 1а, включает бак, опирающийся на стойку на высоте не менее 1 м, водяной кран, тройник или коллектор с присоединенными к ним шлангами, имеющими круглые или щелеобразные отверстия для выхода воды с растворенным удобрением в зоне корней. При этом раствор нужного удобрения перед заливкой в бак хорошо фильтруют и содержимое бака тщательно перемешивают. Расход водного удобрительного раствора регулируют поворотом крана в ту или другую сторону.

Для более простой системы капельного орошения требуется только бак и резиновый шланг с краном (рис. 1б). В дне бака делают отверстие и через него один конец шланга размещают в баке в виде петли. Как только бак заполнится раствором и покроет шланг, он срабатывает как сифон, и вода после соответствующей настройки крана будет поступать к растениям тепличной прядки. В любом случае продолжительность орошения зависит от объема расходной емкости и степени открытия крана. Судя по опыту, бочки емкостью 200 л в летнее время вполне хватает на 5 дней.

Самый простой способ капельного орошения в теплице состоит в использовании пластиковых бутылок возможно большей емкости. Согласно моему опыту, возможны два варианта установки бутылок и, соответственно, два варианта их подготовки для этой цели. В первом случае дно бутылки отрезают, а два-три отверстия для выхода воды делают либо в крышке бутылки, либо рядом с крышкой (рис. 2а). После этого бутылку вкапывают в грунт, поддерживая с помощью какой-либо простейшей опоры, и заливают водой с хорошо процеженным удобрительным раствором. Во втором случае отверстия для выхода раствора делают вдоль боковой стенки так, чтобы их диаметр соответствовал требуемому расходу раствора (рис. 2б). Потом бутылку заполняют водным раствором, закрывают колпачком и укладывают, слегка вдавливая в грунт, при этом отверстия направлены в сторону растений.

Водный раствор, как в первом, так и во втором случаях надежно, медленно и равномерно просачивается сквозь отверстия и непрерывно увлажняет почву и корни растений в течение трех-пяти дней. Как показывает личный опыт, первый вариант дает лучшие результаты, когда растения размещены одиночно или в шахматном порядке, при этом подпитываются до трех растений одновременно. Второй вариант предпочтительнее тогда, когда растения размещены в рядках, причем одновременно можно подпитать несколько растений, если бутылки объединить в секции и, отрезав дно, состыковать их. Подчеркну, что для одинаковой интенсивности полива и подкормки диаметры отверстий (проделываемые раскаленным гвоздем) в первом случае больше, чем во втором.

Как показывает практика, самополив и самоподкормка растений хорошо себя оправдали. Описанные способы самополива и самоподкормки растений на огороде (впрочем, как и другие системы капельного орошения) применения на практике пока что не нашли.













Рис. 1. Схемы капельного орошения растений на одной (а) и двух (б) грядках в теплице:

1 — бак с раствором; 2 — опора для бака; 3 — кран; 4 — тройник; 5 — шланги или трубы; 6 — плавающий шланг; 7 — коллектор.



Рис. 2. Схема капельного орошения растений в лунках (а) и в рядках (б) в теплице:

1 — растения; 2 — пластиковая бутылка; 3 — отверстия для раствора; 4 — подпорка.



А. Веселов, садовод-любитель





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::. прочитало: 51 | автор: sadovod | Сегодня, 10:18 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.