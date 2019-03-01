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::. О семенах овощных культур | Овощеводство
О семенах овощных культур
Для повышения надежности семян большое значение имеет их получение в тех почвенно-климатических условиях, где они впоследствии будут использованы. Тут стоит еще раз напомнить, что получать семена надо из лучшего посадочного материала, с самых здоровых и сильных растений; отводить под семенники наиболее плодородные почвы; обеспечивать качественное минеральное питание и водный режим, все операции по уходу.
Высокий уровень агротехники позволяет семенам в нужных количествах и пропорциях образовать и накопить все необходимые биохимические соединения: витамины, белки, жиры, углеводы (крахмал и сахар), ростовые вещества и др. От них зависит длительность сроков жизнеспособности семян (хранимости) и обмен веществ при их прорастании. По имеющимся данным, наибольшим содержанием белков обладают семена бобов, огурца, капусты белокочанной, гороха, томата; углеводов больше всего в семенах сахарной кукурузы, тыквы, бобов, гороха, шпината; накоплением жиров отличаются семена редьки, капусты белокочанной, огурца, дыни, томата, сладкого перца, репчатого лука.
Сохранность семян зависит от полноты их созревания, состава запасных веществ и условий хранения. При оптимальных условиях более долговечными считаются семена крахмалистые по сравнению с белковыми и масленичными. При колебаниях условий хранения эти закономерности нарушаются.
Наиболее чувствительны к изменению температуры и влажности воздуха при хранении семена луков, капуст, петрушки;
среднеустойчивы - горох, фасоль, морковь, редис;
более устойчивы семена свеклы, огурца, томата. Наиболее благоприятными интервалами хранения семян большинства основных овощных культур считают температуру от 0° до 10°С, а относительную влажность воздуха - от 50 до 60%. Для короткого хранения (до 1 года) температура и влажность могут быть выше, а также и колебаться. Дольше других сохраняют посевные качества семена огурца, кабачка, фасоли, гороха; меньше всех - укропа, петрушки, пастернака, лука-шнитта. Для получения лучших результатов, на посев рекомендуется использовать свежие (репродукции прошлого года) семена. Исключение составляют огурцы, которые желательно сеять на 3-4-ый годы после получения.
Всегда желательно иметь свои данные об основных качественных показателях семян перед их использованием. С этой целью предварительным проращиванием определяют энергию прорастания и всхожесть в процентах на определенный день. Когда семян в достатке или даже избытке по расчету на текущий сезон, для предварительного проращивания можно выделить 100 шт., а очень мелких даже 200 шт. При малых количествах проращивают по два десятка семян.
Энергию прорастания считают на третьи сутки у капуст, редиса, репы, брюквы, огурца, кабачка, тыквы, гороха, бобов;
на четвертые - у фасоли, свеклы;
на пятые - у луков, ревеня, шпината, баклажана;
на шестые - у томата;
на седьмые - у сладкого перца, петрушки, пастернака, укропа, сельдерея. По энергии прорастания можно судить о дружности всходов.
Процент всхожести определяют проращиванием от недели до двух (или пока прорастание не закончится). По нему корректируют норму высева.
Надежнее пользоваться сортовыми семенами из районированных в данной местности или проявившими себя с лучшей стороны собственной селекции.
Все хлопоты с семенами по их получению (или приобретению) и подготовке к посеву - только первый, хотя и наиболее ответственный, этап в трудах по получению урожая.
В преддверии нового огородного сезона, вероятно, не будет лишним освежить свои знания о семенах овощных культур.
Э. Феофилов, заслуженный агроном России
Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 54 | автор: sadovod | Сегодня, 14:18 | Комментариев 0 |
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