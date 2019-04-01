Зависимость поглощения элементов питания растениями от температуры воздуха

С температурой воздуха и почвы связано поглощение растениями элементов питания. При пониженных температурах воздуха уменьшается потребление магния и на листьях проявляются признаки его недостатка. Азотдостаточно хорошо поступает при разных температурах почвы и воздуха. Потребление калия максимальное при температуре около 25°С, особенно при хорошей освещенности. Больше всех зависит от температуры почвы потребление фосфора. При 12°С и ниже фосфор поглощается в минимальных количествах, от 12 до 15°С начинается постепенное возрастание поглощений, с 15°С его поступление через каждые 5°С практически удваивается.

В открытом грунте температура воздуха практически не поддается регулированию. Регулировать температуру воздуха можно в теплицах, для чего существуют общие температурные правила (на основе закономерностей биологии овощных культур):

- с увеличением интенсивности освещенности температура должна повышаться, а при ее падении - понижаться;

- при солнечной погоде нужно поддерживать более высокие температуры, чем при пасмурной и дождливой;

- днем температура должна быть выше, чем ночью;

- высокая температура должна сопровождаться повышенной влажностью (полив грунта или увлажнительный полив по растениям с тонким распылением); низкая температура требует понижения влажности (умеренная и своевременная вентиляция).

Давно замечены и не раз повторяются погодные условия, при сочетании которых за вегетацию складываются наиболее благоприятные уровни внешних воздействий, приводящих к высокой урожайности той или иной культуры. Так, бывают годы «капустные», «картофельные», «огуречные» и т. д. Каждый такой сезон определяет уровень температур (тепла), а грамотная помощь растениям в виде операций по уходу является в данном случае дополнительным стимулом урожайности.

Температурные уровни, приемлемые для роста и развития одних и тех же культур в открытом грунте, отличаются от температурных уровней в защищенном грунте. При ежесуточно повторяющихся параметрах освещенности и влажности воздуха в защищенном грунте растения могут выдерживать более высокие уровни дневных и ночных температур, ускоряющие процессы роста и развития и значительно увеличивающие урожай овощей.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета "САДОВОД"

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