



::. Питание овощных культур с учетом сортовых особенностей | Овощеводство Питание овощных культур с учетом сортовых особенностей

Наличие различных сортов почти у каждой овощной культуры позволяет с точки зрения использования удобрений подбирать для любой почвы и климата те из них, что могут дать не только лучшие результаты по величине урожая и качеству продукции, но и проявить лучшую «отзывчивость» на удобрения при минимальных затратах на единицу продукции.

Несомненно, что возможности новых сортов значительно выше старых в отдаче урожая. Но из великого множества выводимых сортов и гибридов, особенно по огурцам и томатам, перспективное практическое значение приобретают немногие. Часто новый сорт (гибрид) бывает более «капризным» к условиям питания и поэтому не приживается.

Вместе с тем многие сорта выращивают десятки лет, так как они показывают себя с лучшей стороны не только при благоприятных внешних условиях, но и при негативных. Особо ценны те сорта, у которых разница в урожаях в отдельные годы не является значительной, а рекомендованный пищевой режим способствует этому.

Следует помнить, что для каждого сорта только постоянное обеспечение необходимыми элементами питания в оптимальных дозах и соотношениях позволит наиболее полно использовать их биологические возможности.

Сорта овощных культур, называемые агрохимически эффективными, обладают высокими коэффициентами поглощения элементов питания из почвы и вносимых удобрений, энергетически рациональными затратами поглощенных элементов на их внутрирастительные биохимические преобразования. Такие сорта положительно чувствительны к небольшим дозам удобрений и могут давать стабильные урожаи при широком диапазоне доз удобрений, вносимых с заправкой почвы и подкормками.



Одним из существенных показателей отношения овощных культур к питанию является уровень накопления нитратов в продуктивных частях у разных сортов одной культуры в одинаковых условиях выращивания. Этот показатель может отличаться в 2-5 раз. Практика овощеводства показывает, что сорту принадлежит главенствующая роль в резком снижении нитратонакопления.

Различия по нитратам касаются и видов одного семейства овощей. Так, у ряда сортов кочанного салата нитратов меньше на 30-60%, чем у сортов листового. Способность накапливать нитраты у разных сортов салата, шпината, редиса при повышении уровня азотного питания может значительно различаться.

Скороспелые сорта больше нитратов вбирают из вносимых удобрений, а позднеспелые - из запасов азота в почве. Короткоплодные огурцы при разном питании всегда накапливают нитратов меньше, чем длинноплодные (Манул, Стелла, Сюрприз-66).



Сорта и гибриды опыляемых огурцов потребляют в расчете на единицу урожая питательных веществ больше, чем партенокарпических. Это связано с образованием семян в их плодах. Гибриды огурца требовательнее сортов к уровню минерального питания. Они с самого начала вегетации активнее формируют корни и листья, что позволяет лучше обеспечивать пищей образующиеся завязи и увеличивать урожаи. Требовательность к элементам питания, однако, исключает повышение концентрации питательных солей, которая способствует развитию корневых гнилей и снижает урожайность.

У бахчевых культур раннеспелые сорта более отзывчивы на азотно-фосфорные удобрения, а среднеспелые сорта - на полные. Гороху ранних сортов основная заправка минеральными удобрениями требуется меньше, чем более поздних. Для моркови сорта Шантене избыток азота менее опасен, чем для сорта Нантская.

Для ранних сортов белокочанной капусты применение свежего навоза нецелесообразно по причине его медленного разложения в первый год и вследствие этого недостатка питательных элементов. Избыток азота у этих сортов замедляет завязывание и созревание кочанов.

Густооблиственным сортам томата азота необходимо давать меньше, чем слабооблиственным, особенно на богатых органикой грунтах. У разных сортов и гибридов томата имеются существенные различия в требовательности к элементам питания. В большинстве случаев эта требовательность изменяется по фазам роста и развития, проявляясь с рассадного периода. Соотношения азота и фосфора в рассаде могут колебаться от 1:0,6 до 1:1,2, а соотношения калия, кальция и магния - от 1:0,6:0,45 до 1:0,75:0,25. Соотношения макроэлементов в сортах зависят и от температуры в корневой зоне, сильно влияющей на поглощение фосфора. Установлено также, что потенциальному проявлению сорта в биосинтезе полезных для продуктивности и качества урожая веществ способствует сопряженность азотного и серного питания.

Изменение потребностей в отдельных элементах питания неизбежно изменяет и оптимальное их соотношение по периодам вегетации. Ощутимей это проявляется по сортам культур. Даже у однотипных сортов сладкого перца, например у Подарка Молдовы и Здоровья, оптимумы питания пятью макроэлементами от рассады до конца периода плодоношения существенно разнятся. Так, у Подарка соотношения на единицу азота по фосфору составляют от 0,2 до 1,4, по калию - 1,3-2,8, по кальцию - 0,9-3,2, по магнию - 0,2-0,5; у Здоровья соответственно: 0,3-0,9, 1,3-2,7, 1,2-2,3, 0,4-0,5. Наиболее устойчивым к повышенной концентрации солей в грунте для северо-западной зоны является сорт перца Ласточка.



Питание с учетом сортов необходимо и для картофеля. Отзывчивость его на удобрения при общей высокой требовательности к условиям питания разнится по сортам. Сорта скороспелые, с коротким периодом вегетации более отзывчивы на удобрения, хотя вынос элементов питания у них меньше. Для ранних и среднеспелых сортов лучше совместное применение перегноя и азота, фосфора, калия (при умеренных дозах органики). На легких супесях и суглинках для них может быть малоэффективным даже полуразложившийся навоз. Последний лучше действует в питании среднепоздних сортов, как и дробное внесение удобрений. В целом согласованность удобрений с биологическими требованиями сортов - основа успеха в выращивании картофеля.

При оценке эффективности минерального питания овощных культур кроме видовых и сортовых особенностей следует иметь в виду и индивидуальные особенности каждого растения. Вероятно, этим объясняется то, что разные соотношения элементов при их поглощении могут обеспечивать одинаковый рост или, наоборот, при одинаковых количествах элементов рост бывает разным.

Для успешного же внедрения новых сортов и гибридов культур очень важно точное исполнение научно обоснованных рекомендаций по их пищевому режиму.

Э, Феофилов, засл. агроном России

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::. прочитало: 135 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.