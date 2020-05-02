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::. Мульчирование – полезный прием в огородничестве | Овощеводство
Мульчирование – полезный прием в огородничестве
Трудно найти столь же полезный прием в огородничестве как мульчирование грядок.
Какой же может быть мульча? Желательно, чтобы она была органической - листья, торфяной и лесной мох, перепревшие опилки и т.д. В крайнем случае, роль мульчи, которая покрывает почву под растениями, могут сыграть и пленки: лутрасил, агрил, обыкновенная полиэтиленовая пленка, которую кладут на грядки. Если у вас есть куски старой пленки, то ее можно использовать в качестве мульчи таким образом: посеять семена огурцов, тыквы, кабачков и т.д. и накрывать грядку полностью. Когда появятся всходы, нужно сделать крестообразный надрез в пленке, и росток будет тянуться к солнцу, удобно располагая листья на пленке. Такую грядку надо поливать реже.
Мульча может служить и защитой от гнили.
Если после дождя у вас на огороде образуется корка, то мульча - это спасение. Ее пластический пористый материал уменьшает силу падения дождевой капли, которая вполне способна превратить суглинок в настоящий цемент.
Хорошо использовать мульчу под кустами смородины, малины и ежевики. Слой мульчи на грядках цветной капусты должен быть приблизительно 3 см, под кустами малины - 8 см. Чем мельче частицы материала для мульчи, тем меньше должен быть ее слой. Эта зависимость важна для того, чтобы корни растения получали достаточно воздуха.


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::. прочитало: 41 | автор: sadovod | Сегодня, 14:45 | Комментариев 0 |
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