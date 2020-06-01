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::. Температурный режим некоторых овощных культур | Овощеводство
Температурный режим некоторых овощных культур
Рассаде спаржевого салата после высева семян нужно 20...25°С, на 5-й день от всходов температуру снижают: днем при солнце -до 16...18°С, ночью –до 10...12°С; днем без солнца - до 14...15°С, ночью - до 8...10°С.
Прорастание семян щавеля начинается при 2...5°С, оптимум составляет 16...18°С. Почки же начинают пробуждаться уже при О°С. При запоздалых позднелетних и осенних посевах в суровые зимы возможны вымерзания растений. Холодостойкость многолетнему щавелю придают хорошие запасы питательных веществ в корнях. Лучше всего он растет при 15...16°С.
Шпинат - холодостоек, семена его прорастают при 4°С, в фазе розетки листьев выносит краткие заморозки до -6...-8°С, оптимальной температурой для роста является 15...18°С. При температуре выше 20°С стрелкуется.
Ревень - зимостоек, под слоем снега в 20 см переносит морозы до -ЗО°С, а в условиях оттепелей -до -15°С..
Но весной при распускании ростовых почек ему опасны заморозки ниже -5...-7°С.
Для укропа оптимальные температуры находятся в пределах 18...22°С. Семена зимуют в почве с сохранением всхожести. Оптимальная температура для роста тепличного укропа составляет 10...17°С, губительна температура около 1°С.
Горчица листовая - холодостойка, семена начинают прорастать при 1...2°С, посев ведут ранней весной. Температура около 20°С и выше вызывает стрелкование.
Мангольд - холодостоек, но зимой может вымерзать. Под зиму его можно сеять до заморозков в -4°С.
Семена петрушки прорастают при 2...3°С, растения после всходов легко переносят кратковременные заморозки. Петрушку можно оставлять под зиму для ранней срезки зелени. С повышением температур зимовавшие растения стрелкуются. Для выгонки зелени из корнеплодов нужно 10... 12°С. В это время переносится без последствий кратковременное снижение температуры до -3°С. А вот при выгонке при 20°Си выше листья становятся изнеженными и теряют свое качество. Температура почвы при выгонке должна быть на уровне температуры воздуха.
Спаржа - очень холодостойка. Корневища взрослых растений не вымерзают со снежным покровом даже при -3О°С. Но сеянцы и весенние побеги к заморозкам чувствительны. Минимальная температура для прорастания семян 10...12°С, при 24°С всходы появляются на 5-й день.
Капусты - культуры холодостойкие. Наиболее устойчивыми к низким температурам считаются брюссельская, красно-кочанная и савойская, наименее - цветная и кольраби. У белокочанной капусты прорастание семян начинается при 3...4°С, с оптимумом 16...1 8°С (всходы на 4-й день от посева). Молодые растения выдерживают кратковременные заморозки -3...-4°С. Фотосинтез в листьях прекращается при О°С.
У капусты краснокочанной свойство холодостойкости меняется в зависимости от возраста и сортов. Семена медленно начинают прорастать уже при 2...З°С, при 11°С всходы появляются на 10-12 день, а при 18...20°С - на 3-4-й день. Рассаде до всходов нужно около 20°С, затем до образования первого листа - 6...8°С, далее при солнце - до 15...17°С, без солнца - 12...15°С, ночью - до 10°С. Такие температуры благоприятны для тепловой закалки рассады. Закаленная рассада после высадки выдерживает заморозки -5...-7°С, а незакаленная повреждается при -2...-З°С. Наиболее холодоустойчивы растения в фазе розетки. Оптимумом для роста краснокочанной капусты считается 15...18°С. При длительной температуре 25°C и выше задерживается образование кочанов, они растрескиваются, у растений повышается восприимчивость к болезням. Семенники убирают до устойчивых температур по утрам в З°С.
Э. Феофилов,
засл. агроном России
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::. прочитало: 82 | автор: sadovod | Вчера, 14:05 | Комментариев 0 |
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