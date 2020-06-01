







::. Сократить потери урожая | Овощеводство Сократить потери урожая

СОКРАТИТЬ потери урожая крестоцветных культур (капусты белокочанной и цветной, пекинской и др., а также брюквы, репы, турнепса и т.п.) от проявления болезней и повреждений вредителями мы можем в ряде случае еще до высева их и высадки рассады в грунт.

А потому рекомендуем:

1. При ранневесенней перекопке гряд старайтесь верхний слой почвы (7-10 см) переместить на глубину 25-30 см, заложить на него сухую траву, опилки, перемешанные с навозом, и только затем засыпать перевернутой снизу землей, углубив следующую бороздку также до 25-30 см. Этот прием затрудняет выход на поверхность крестоцветных блошек, многих видов мух, капустной моли и других вредителей, зимующих в верхних слоях почвы.

2. Для снижения пораженности болезнями крестоцветных культур следует:

- внести в почву 50 г цианамида кальция на 1 м2 за 8-10дней после посева, что снижает пораженность растений килой, широко распространившейся в последние годы в садоводствах;

- при высадке рассады в грунт в лунку, глубиной 10 см, заложите огородную смесь, компост, перепревший навоз (1 горсть) в смеси с золой (2 спичечных коробка), смешайте с землей, а затем обязательно полейте 0,5 л известкового молока (800 г пушенки на 10 л воды) - это снижает пораженность килой - и обмакните растение в раствор поваренной соли (50 г или 1 столовая ложка с горкой на 1 л воды), что предохраняет от заражения рассады черной ножкой.

3. На первых этапах роста капусты и др. крестоцветных культур важно поливать грядки не реже 1-2 раз в неделю. Через 10 дней после высадки рассады или появления всходов полив следует сочетать с подкормками коровяком (1:10) или птичьим пометом (1:15) по 0,5 л на 1 растение до полного укоренения рассады и по 1 л на растение в период его дальнейшего роста. Не забывайте одно важное правило: все виды подкормок, а особенно минеральные смеси, дают должный эффект только при достаточном увлажнении. Применение минеральных удобрений на фоне засухи может неблагоприятно сказаться на количестве и качестве урожая.

4. Не обольщайтесь наступившей в конце апреля теплой погодой. Вся северная, северо-западная и северо-восточная часть области лежит в зоне рискованного земледелия. Возврат заморозков возможен здесь до 10-12 июня. Не спешите в начале мая высаживать в теплицы без специального подогрева теплолюбивые культуры.

Чем раньше, тем лучше посеять морковь, редис, салаты, пекинскую капусту, укроп, петрушку, сельдерей. На грядках с заложенным биотопливом уже в первой декаде мая можно сажать картофель. На обычных картофельниках посадку проводят не раньше 20, 25-26 мая до 3-4 июня. В эти же сроки высаживается рассада капусты в грунт.

Все тыквенные культуры старайтесь сажать в теплых местах, обязательно закладывайте в грядки под эти культуры биотопливо.

Л. Кряжева, кандидат биолог, наук

Газета «САДОВОД»









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::. прочитало: 116 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.