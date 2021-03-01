







::. Шпинат: самый холодостойкий и быстрорастущий | Овощеводство Шпинат: самый холодостойкий и быстрорастущий

Зачастую шпинат воспринимается как лекарственное растение, и не без основания. Его листья являются носителями важных минеральных веществ: натрия, кальция, калия, магния; витаминов B1, B2, PP, C, K, E, D, сахаров, белков, жира, органических кислот (яблочной, лимонной и щавелевой). Кроветворное действие шпината основано на содержании в нем меди, йода, витамина C, хлорофилла и железа. Вследствие высокого содержания калия он оказывает мочегонное действие, а высокое содержание витаминов в сочетании с обилием минеральных веществ улучшает процессы роста и способствует хорошему развитию молодого организма.

Хозяйственное значение шпината также велико: короткий период вегетации, большая холодостойкость делают шпинат одной из ценных овощных культур, особенно в ранневесенний период.

Высокие урожаи возможны только при создании для растений необходимых условий для их роста и развития – тепла, влажности, света, состояния и количества питательных веществ, учитывающих биологические особенности шпината. В фазе розетки шпинат переносит температуру до –10...15°C. Для прорастания семян оптимальная температура 4°C. Рост наиболее благоприятно протекает при температуре 15...18°C. В условиях более высоких температур, особенно если они сочетаются с недостатком влаги, урожайность его уменьшается, снижается качество продукции. Шпинат может выносить затенение, но при этом резко сокращается содержание аскорбиновой кислоты. Он требователен к структуре и плодородию почвы и нуждается в равномерном ее увлажнении. Недостаток влаги вызывает преждевременное израстание, но избыток влаги неблагоприятен для его роста. Оптимальная влажность почвы – 50-65% от полной влагоемкости почвы. Шпинат отзывчив на внесение в почву органических и минеральных удобрений. Весенний посев проводят как можно раньше – при первой возможности ведения работ на участке, каждые 10-14 дней в течение 5 недель. Посев возобновляют поздним летом, когда среднесуточная температура опустится до 20°C. Сеют шпинат рядками в бороздки на глубину 1-2 см, с интервалом 0,5 см. Расстояние между рядками 12-18 см. Рядковый посев дает возможность лучшего ухода за растениями во время вегетации. Всходы появляются через 7-14 дней. Прореживание проводят как можно раньше, при высоте растений 1-2 см, оставляя расстояние между растениями 5- 7 см. Когда растения, разрастаясь, начнут теснить друг друга, проводят второе прореживание, оставляя расстояние между растениями не более 15 см. Прореженные растения используют в пищу. Шпинат готов к уборке при длине листьев 6-8 см или через 6-8 недель после всходов. Листья шпината лучше всего употребить в пищу в свежем виде, сразу после уборки, но можно хранить замороженными, сушеными или консервированными.

Однако нужно помнить, что шпинат – скоропортящаяся зелень и долгому хранению не подлежит. Если шпинат, особенно влажный, держать закрытым, то он быстро запаривается и загнивает. Если есть необходимость сохранить шпинат 2-3 дня, то его упаковывают не слишком плотно, чтобы был доступ воздуха, и хранят в холодильнике. Использование шпината в кулинарии самое разнообразное – в качестве измельченного гарнира, наполнителя в омлеты, из него можно приготовить пудинги, супы, салаты. Сорта шпината: Исполинский, Стоик, Годри, Виктория и гибриды зарубежной селекции. В нашем регионе для ранневесеннего выращивания подойдет, практически, любой сорт или гибрид.

И. Константинов, канд. с.-х. наук

Газета «САДОВОД»







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::. прочитало: 183 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.