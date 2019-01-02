Ранние овощи в теплицах

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Получение зелени на садовых участках весной — одна из важных, но трудно решаемых проблем. Северные условия огородничества не слишком благоприятны для получения ценной витаминной продукции, особенно в весенние и раннелетние сроки. Основной причиной частых неудач является прохладный климат, большая облачность весной, а иногда и в течение всего лета, а также очень бедные почвы. Однако даже начинающие огородники, применяя некоторые достижения науки и агрономические знания, могут в нашей зоне создавать вполне приемлемые для раннеспелых овощных культур условия жизни и получать довольно ранний и относительно высокий урожай.

Прежде всего, необходимо подобрать наиболее пригодные для этого овощные культуры. Самыми перспективными являются холодостойкие, быстро растущие при недостатке тепла и очень рано дающие продукцию огородные культуры — кочанный и листовой салат, шпинат и редис. Все они являются растениями длинного дня, и поэтому, урожай овощей дают весной и рано летом, пока день еще короткий. В дальнейшем же, в начале лета, при длинном 15—17-часовом дне вместо урожая у них быстро образуются побеги и формируются цветки.

Для организма человека более всего нужны так называемые поливитаминные овощи, особенно салат и шпинат. В салате, например, содержатся витамины С, В 1 , В 2 , Е, К, РР, каротин, фолиевая кислота и много ценных минеральных солей, особенно железа, кальция и магния, а также микроэлементов и органических кислот. Салат не только является отличным средством при авитаминозах, но и благотворно влияет на работу печени, почек, поджелудочной железы и кровеносно-сосудистой системы. Он улучшает аппетит, снижает кровяное давление, успокаивает нервную систему, улучшает сон, полезен при сердечно-сосудистой недостаточности, препятствует развитию атеросклероза.

Шпинат на родине, в арабских странах, издавна считался "королем" овощей. В его листьях также много разнообразных витаминов: С, В 1 , В 2 , Р, К, Е, О, каротина, фолиевой кислоты и наибольшее среди всех овощей содержание минеральных солей. Это ценный диетический продукт при авитаминозах, цинге и многих других заболеваниях. Особенно полезен детям и пожилым людям. Он содержит много йода и железа, и поэтому его использование перспективно при заболеваниях, связанных с недостатком этих элементов. Шпинат усиливает работу пищеварительных желез и перистальтику кишечника, повышает усвоение белков, жиров, углеводов, полезен для больных злокачественным малокровием, туберкулезом, а также при болезнях печени, почек и при полиартрите.

Редис также содержит ряд ценных витаминов, ферментов и минеральных солей. Ценится он и как самый ранний овощ.

Салат и шпинат — древние овощные культуры. Чтобы вырастить эти огородные растения, используют теплицы, парники и малогабаритные каркасные пленочные укрытия, подготавливая их в самые ранние сроки — в марте или в апреле. Чтобы получить продукцию как можно раньше, применяют искусственные виды обогрева, среди которых самым доступным и простым является биологический. Его теплотворное действие заключается в разложении микроорганизмами клетчатки навоза или различных растительных остатков, а также опилок, бумаги и других целлюлозосодержащих минералов. В процессе жизнедеятельности этих микроорганизмов выделяется много тепла. Этот процесс продолжается в течение 1,5—2,5 месяцев, постепенно затухая.

Через несколько дней после подготовки защищенного грунта с использованием биотоплива почва и воздух прогреваются до 10—12°С и более. В это время приступают к посадке рассады салата или посеву семян шпината и редиса (салат также можно сеять непосредственно в грунт теплицы, но это задержит образование листьев). Чтобы рационально использовать площадь, сеять эти овощи следует по краям гряд. Здесь они не мешают расти другим растениям. А в случае ранней высадки основных теплолюбивых овощных культур — огурца и томата — середина гряд останется свободной, и тогда салат, шпинат и редис можно сажать в любое время. В следующий раз мы поговорим об уходе и посеве ранних овощей

Ш. Бексеев, профессор

Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 63 | автор: sadovod | Сегодня, 12:06 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.