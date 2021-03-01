Почва в огороде и в теплицах

Уплотнение почвы

Какой бы оптимально рыхлой ни была почва перед посевом и посадкой той или иной культуры, она неизбежно меняет это качество в худшую сторону, т. е. уплотняется. Плотность почвы или тепличного грунта определяется величиной объемной массы (веса) в г/см3. Этот показатель для теплиц должен быть в пределах 0,3-0,9 г/см3, для открытого грунта может быть выше. Но в любом случае величины ниже 0,3 и выше 1,3 г/см3 не благоприятствуют нормальным ростовым процессам корней и всего растения. В слишком рыхлом грунте и почве не удерживается влага, в очень уплотненных – недостает воздуха. Уплотнение почвы, т. е. ухудшение ее пористости, происходит большей частью от поливов, особенно обильных, при отсутствии периодических рыхлений поверхностного слоя, при уменьшении механических почвенных частиц и появлении частиц илистых. Наибольшее уплотнение за вегетацию бывает у дерново-перегнойных смесей, наименьшее – у слаборазложившихся торфов.



Элементы питания в почве

Наиболее благоприятной почвой для любой культуры будет та, которая содержит весь набор необходимых (биофильных) макро- и микроэлементов в виде солей, легко поглощаемых растениями. Оно так и есть в каждой почве до ее начального использования, но количество отдельных элементов может быть совсем недостаточным для потребностей растений. Поэтому и нужны научно рассчитанные количества разных удобрений в ежегодных внесениях под культуры. Абсолютно точные дозы удобрений с их действующими веществами (солями элементов) рассчитать невозможно, потому что в силу особенностей разных почв часть вносимых элементов может прочно связываться почвенными частицами, а часть вымываться в недоступные для корней слои. Это будут прямые потери питательных элементов для растений. Частичная недоступность отдельных элементов возможна и в том случае, когда существует их разбалансированность для растений, т. е. за счет активного поступления одних тормозится поступление других элементов (катионов и анионов). Недоступность для поглощения питательных веществ происходит от величины почвенной кислотности и температуры, повышенной концентрации почвенного раствора. При достаточных количествах в почве минеральной пищи для растений небольшое их превышение над потребностями не изменит ростовые процессы культур, но может улучшить их стойкость к неблагоприятным условиям среды. Значительный избыток всех или большинства элементов вызывает подавление роста.



Внешние факторы и этапы вегетации

Совокупность требуемых растениями почвенных и воздушных факторов не бывает неизменной в течение вегетации каждой из культур. Постоянные же колебания в окружающей среде таких факторов, как освещенность, температура и влажность, накладывают дополнительный отпечаток на приспособительные реакции растений. Большинство таких вынужденных реакций оборачивается одним результатом – потерей части потенциального урожая. Потребность в свете у ряда растений слегка понижается от самого молодого возраста к зрелому. Отдельным растениям влаги нужно меньше во второй половине или в конце вегетации. Этапы вегетации меняют у всех растений потребности в отдельных питательных элементах. Углекислого газа нужно больше тепличным культурам в период плодоношения. Неблагоприятное сочетание факторов среды у семенных растений в период формирования семян негативно сказывается на последующем поколении культуры.

Э. Феофилов, засл. агроном России







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