Грани жизнедеятельности растений

Овощеводческая наука и практика, включая отдельные находки и достижения огородников, выявили уже большинство особенностей культур, составляющих основы получения ежегодных высоких урожаев. Накоплено много знаний и по причинам, мешающим получать такие урожаи. Немало известно также и о том, как совмещать урожайность с повышенным качеством (внешним и внутренним) овощной продукции.

Казалось бы, что по мере освоения знаний по биологии культур, накопления опыта в технологических приемах возделывания растений, урожаи должны, хотя бы медленно, но неуклонно расти, не снижая качественных показателей. Но фактически этого не происходит. Уровень урожая последующего года может не повторить достигнутый уровень предыдущего, может колебаться по годам с некоторой общей тенденцией к повышению или снижению. И такое случается в практически идентичных условиях внешней среды. Каждое растение, как известно, на протяжении периода выращивания сохраняет единство своего внутреннего жизненного состояния и полную согласованность всех химических реакций в клетках своих органов.

Наилучшее (оптимальное) проявление такой деятельности на всех этапах роста и развития возможно только в случае отсутствия каких-либо поражений вредителями или болезнями. Пораженное растение направляет все свои внутренние ресурсы на то, чтобы выжить. И о сколько-нибудь существенном урожае от такого растения думать не приходится. Поэтому далее речь пойдет только о вполне здоровых растениях. Многолетние изучения отдельных овощных культур открытого грунта и тепличных выявили определенные границы внешних факторов и приемов агротехники (ухода), при которых культуры способны на рекордные на каждый данный период (например, определенное десятилетие или часть века) урожаи, на приемлемые средние и на минимальные урожайные величины.

Высшие урожаи подсказывают земледельцу, какого направления нужно держаться на будущее; низшие, чаще всего, заставляют менять сорта культур. На практике почти всегда получается, что овощные растения вроде бы опровергают теоретические положения пределенных для них оптимальных интервалов роста и развития. Но это явление только кажущееся. Как только условия среды выходят за пределы оптимизированности, это немедленно отрицательно отражается на формировании урожая. Растение при этом внешне может оставаться вполне нормальным, но его внутренние изменения (физиологические и биохимические реакции) становятся направленными на то, чтобы только сохранить достаточную жизнеспособность на неблагоприятный отрезок времени. Реакции же чисто урожайного (продуктивного) порядка резко затормаживаются или прекращаются совсем. В плане жизнеспособности многие растения показывают великолепные примеры пластичности ростовых процессов и приспособляемости к изменяющимся условиям среды. Особенно они отзывчивы на благоприятные факторы, для привыкания к которым нужно самое минимальное время. Для приспособления к факторам отрицательным нужно гораздо больше времени и затрат внутрирастительной энергии.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета «САДОВОД»







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