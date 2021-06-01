Недостаток элементов питания и последствия

НЕДОСТАТОК АЗОТА – слабый рост всех частей растений; – побеги тонкие и быстро древеснеющие; – побурение и отмирание корней; уменьшение образования цветков, опадение завязей; – уменьшение количества хлорофилла и интенсивности фотосинтеза; – ускоренное старение листьев; – увеличение расхода воды на образование биомассы растений; – измельчение томатных плодов, корнеплодов редиса; заострение плодов огурцов; – ускорение вегетационного цикла.

НЕДОСТАТОК ФОСФОРА – слабый рост корней; – плохое формирование (закладка) репродуктивных органов; измельчение и опадение цветков; – задержка плодоношения, мелкоплодность и быстрое созревание томатов; – увеличение содержания нитратов в огурцах; – снижение крахмалистости и вкусовых качеств картофеля, бурые пятна в мякоти; – карликовость бобовых культур.

НЕДОСТАТОК КАЛИЯ – грушевидные или с перетяжкой плоды опыляемых огурцов; – ненормально окрашенные плоды томатов; – мелкие кусты и клубни картофеля, короткие столоны; – слабый и вытянутый корнеплод свеклы; – подсыхание верхушек листьев лука; – закрученность листьев моркови; – краевой некроз листьев ряда культур; – снижение образования крахмала в продуктивных частях растений; – ослабление стеблей; снижение холодостойкости культур.

НЕДОСТАТОК КАЛЬЦИЯ – ослабленность прочности осевых органов, потеря тургора верхушками растений; – ослизнение корней, прекращение образования корневых волосков; – отмирание точек роста огурцов; – поражение плодов томата вершинной гнилью; – появление у клубней картофеля участков отмерших тканей в местах прикрепления. НЕДОСТАТОК МАГНИЯ – снижение количества хлорофилла и интенсивности фотосинтеза; – снижение образования витамина C; – задержка усвоения растениями фосфора с проявлением признаков его недостаточности; – замедление развития корней и созревания плодов культур; – снижение качества плодов огурцов.

НЕДОСТАТОК СЕРЫ – слабая сопротивляемость (противостояние) растений неблагоприятным факторам среды; – внешнее сходство с признаками азотного голодания; – уменьшение хлорофилла в листьях; – ухудшение развития клубеньков на корнях бобовых культур; – ослабление аромата у пряных овощей.

НЕДОСТАТОК ЖЕЛЕЗА – появление хлороза на листьях растений, разрушение в них хлорофилла; – наличие мелких цветков у культур.

НЕДОСТАТОК БОРА – карликовость растений; – отмирание главной точки роста у стеблей огурцов; – ломкость побегов растений; – осыпание цветков и завязей культур; – неотрастание боковых корней; – снижение способности прорастания пыльцы на рыльце. – отмирание тканей у плодоножек томатов; – слабое развитие клубеньков на корнях бобовых растений; – гниль середины корнеплодов свеклы, брюквы; – мелкие клубни картофеля с бурыми пятнами; – рыхлая и бурая головка у цветной капусты. НЕДОСТАТОК МЕДИ – ослабление устойчивости растений против грибных болезней; – нарушение водного режима культур; – недоразвитость цветков, опадение бутонов и завязей; – слабый рост побегов; – потеря тургора листьями огурцов; – разрушение хлорофилла и сложных органических соединений. НЕДОСТАТОК ЦИНКА – снижение устойчивости растений к низким и высоким температурам, засоленности почвы, грибным болезням; – задержка ростовых процессов; – уменьшение хлорофилла; – опадение листьев и бутонов у бобовых, необразование семян; – измельчение клубней картофеля; – ускорение созревания мелких плодов томата; – нарушение образования(синтеза) белков, витаминов C и группы B.

Э Феофилов, засл. агроном России

Газета «САДОВОД»







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