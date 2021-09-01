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::. Полезные и уникальные вещества в некоторых овощных растениях | Овощеводство
Полезные и уникальные вещества в некоторых овощных растениях
Овощных культур и продукции из них гораздо больше, чем любой другой пищи, потребляемой людьми. По числу наименований традиционные овощи и постоянно пополняемый список окультуренных дикоросов чуть ли не превосходят продукты мясные и рыбные, фруктово-ягодные, молочные и хлебные. И это не случайно. Каждый овощ вносит одну или несколько добавок в общую пищевую «копилку» человека, как и в перечень целительных веществ, помогающих сохранять здоровье и хорошее самочувствие. Попробуем выделить эти полезные и зачастую уникальные вещества в овощных растениях. Не будем упоминать о витаминах и минеральных солях, так как абсолютно все культуры синтезируют витамины и соли полезных элементов. Различия состоят только в количествах и перечнях указанных веществ. В перечень войдут все овощи, агротехника которых в основных чертах разработана.
Амарант является богатым источником растительного белка, дополняющего белки животного происхождения. Служит удачным заменителем шпината, так как не стрелкуется. Размолотые семена, содержащие ряд аминокислот, добавляют в пшеничную муку для повышения качества выпечных изделий.
Анис нужен из-за содержащихся в нем эфирных и жирных масел с особой ароматичностью, которыми сдабривают хлебные и кондитерские изделия, первые и вторые блюда, соленья и квашенья.
Арбуз полезен для любого возраста содержанием легкоусвояемых сахаров – глюкозы и, особенно, фруктозы. Его щелочные вещества хорошо нейтрализуют избыток кислот от основных продуктов: хлеба, мяса, рыбы, яиц. Клетчатка стимулирует деятельность пищеварительных микробов.
Артишок снижает повышенную кислотность желудочного сока, предупреждает развитие атеросклероза. Ценный продукт в диетическом питании.
Базилик подходит в качестве ароматической приправы для самых разных блюд, компонентов соусов, так называемой столовой перечной смеси (вместе с чабером и розмарином).
Баклажан содержит вещества, снижающие содержание холестерина в крови. Он благоприятствует кроветворению.
Баклажан можно подвергать различным кулинарным обработкам и соединять с разными продуктами. Бамия находит разностороннее употребление в питании, но ее главное значение состоит в полезности людям с язвенными заболеваниями. Это происходит благодаря содержанию в ней значительного количества слизистых веществ.
Бобы накапливают много белков и сахаров, входят в состав разных блюд. Являются диетическим продуктом при болезнях ряда внутренних органов.
Брюква помогает при атеросклерозе, ожирении и недостатках в пищеварении благодаря содержащимся в ней сахарам, белкам, клетчатке и пектиновым веществам.
Водяной кресс подходит в качестве пряной приправы, тонизирующего и антиаллергического средства.
Горох ценен высоким содержанием белков, количеством аминокислот и углеводами. Входит в пищевые рационы при нарушениях обмена веществ.
Дыня считается диетическим продуктом, повышающим жизненный тонус и избавляющим от малокровия. Полезна для старческого организма.
Змееголовник входит в пряные смеси, заменяющие молотый перец, служит приправой разных блюд, ароматизирует напитки. Иссоп служит пряной приправой многих блюд. Его эфирные масла обладают бактерицидными свойствами. Кабачок полезен в диетическом и лечебном питании при различных внутренних заболеваниях. Является компонентом многих блюд. Содержит более половины незаменимых аминокислот, белки и углеводы.
Канупер или пижма служит пряной ароматной приправой для овощных солений, маринадов и приготовления разных напитков. Капуста белокочанная – не только один из основных и широко распространенных продуктов питания, используемых в различных блюдах, но и ценнейшее лекарственное средство для предупреждения и лечения разных внутренних и наружных заболеваний, а также для общего укрепления организма.
Капуста брокколи обладает повышенной питательностью и диетическими свойствами. Она предупреждает развитие атеросклероза, лечит различные заболевания. Служит самостоятельным блюдом и гарниром.
Капуста брюссельская имеет высокие вкусовые и пищевые качества, по белку и аминокислотам приравнивается к мясу и молоку. Из нее готовят несколько видов блюд.
Капуста кольраби богата углеводами, белками, аминокислотами, клетчаткой; обладает диетическими свойствами и особенно ценна в детском питании.

 Э. Феофилов, засл. агроном России
Газета «САДОВОД»



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::. прочитало: 47 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 |
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