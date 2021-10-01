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::. Полезные и уникальные вещества в некоторых овощных растениях (продолжение) | Овощеводство
Полезные и уникальные вещества в некоторых овощных растениях (продолжение)
Нигелла своими семенами с перечным вкусом и пряным запахом служит приправой, ароматизатором блюд и компонентом при консервировании овощей. Овсяный корень обладает диетическими свойствами и нежным оригинальным вкусом. Пригоден для самостоятельных блюд, приправ и гарниров.
Огурец не нуждается в характеристиках, имея всеобщее признание за свои вкусовые качества в разных вид а х п о т р е б л е н и я . О н улучшает обмен веществ в организме и является диетическим овощем.
Огуречная трава оказывает благоприятное действие на обмен веществ, применяется при лечении разных заболеваний. Запах свежих огурцов делает ее популярной добавкой к разным блюдам.
Одуванчик своим биохимическим составом благотворно влияет на работу внутренних органов. В пищу используют все его части в свежем и обработанном виде.
Пастернак ценится за повышенное содержание сухих веществ, углеводов, эфирных масел, незаменимых аминокислот. Находит применение в лекарственных целях. В пищу идет в свежем виде, в приправах и гарнирах, заменяя петрушку.
Патиссон находит применение в диетическом и лечебном питании. Способствует усвоению белков пищевых продуктов; употребляется в переработанном виде.
Перец улучшает обмен веществ в организме, лечит внутренние и наружные заболевания. Содержит много аминокислот, эфирных масел. По вкусовым качествам делится на сладкий, имеющий широкое применение, и острый, с ограниченным использованием.
Петрушка улучшает пищеварение и применяется в качестве добавки к разным блюдам. Листовая форма богаче аминокислотами, чем корневая. Эфирные масла содержатся во всех ее частях, каротином богаче кудрявая разновидность.
Портулак – употребление его листьев и молодых побегов помогает в лечении разных внутренних органов. В пищу он идет свежий и кулинарно обработанный.
Рапс яровой в молодом возрасте используют в свежем и тушеном виде. Ревень своими корневищами служит лекарственным средством. Черешки идут на приготовление многих блюд – от напитков до кондитерских изделий.
Редис ценен свойством очищения организма, содержанием кремния. Съедобными могут быть и листья в раннем возрасте. В питании пригоден только в свежем виде.
Редька оказывает на организм целительное действие внутренне и наружно. Богата бактерицидными веществами, белками, углеводами. Репа стимулирует деятельность пищеварительных органов. Содержит много сахаров. Используется в свежем и обработанном виде.
Салат имеет формы – кочанную и листовую, первая – более полезна в питании. В салате содержится не менее половины незаменимых аминокислот, исключительно полезное для организма вещество – лактуцин. Физиологически активные вещества улучшают обмен веществ и повышают жизненный тонус, органические кислоты предупреждают отложение солей, пектиновые вещества выводят холестерин. Постоянное употребление салата – профилактика многих заболеваний. Употребляют салат обычно в свежем виде. Его полезные свойства усиливаются в смеси с другими овощами – редисом, огурцом, луком, томатом.
Салат спаржевый накапливает много сахаров. В пищу идут листья и стебель, первые после подвяливания приобретают освежающий вкус. Потреблять салат можно в свежем и обработанном виде.
Свекла столовая отличается особым содержанием физиологически активных веществ. В ней много органических кислот, белка, сахаров, клетчатки, полезных пигментов. (продолжение следует)
Э. Феофилов,              
 засл. агроном России
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::. прочитало: 122 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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