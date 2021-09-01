

::. Полезные и уникальные вещества в некоторых овощных растениях (продолжение) | Овощеводство Полезные и уникальные вещества в некоторых овощных растениях (продолжение)

Капуста цветная обладает высокими вкусовыми качествами и питательной ценностью. Накапливает большинство незаменимых аминокислот и много легкоусвояемых белков. Полезна в диетах при желудочно-кишечных заболеваниях и детям.

Катран служит заменителем хрена, но с меньшей остротой вкуса. Ценен сухими веществами, эфирным маслом сложного состава, белками, сахарами.

Кервель имеет смешанный аромат аниса и петрушки, ароматизирует разные продукты, тонизирует организм, активизирует деятельность пищеварительных органов.

Кориандр – приправа к разным блюдам, пряность для выпечки и маринадов, составная часть популярных пряных смесей.

Кресс-салат служит приправой разных блюд; помогает улучшать пищеварение и общее самочувствие, полезен при малокровии и наружных заболеваниях.

Крукнек отличается высокой питательностью и повышенной усвояемостью организмом. Диетические его качества проявляются при разных способах приготовления.

Кукуруза овощная превосходит многие культуры по сухим веществам, углеводам и жирам, а также по вкусовым качествам. В молочно-восковой спелости она служит несколькими отдельными кушаньями, а также входит в состав ряда блюд.

Лагенария используется в пищу в нескольких видах только при самом начальном отрастании плодов.

Лебеда садовая служит заменителем шпината, но содержит меньшее количество щавелевой кислоты.

Листовая горчица имеет полностью съедобные разновидности. Является хорошей приправой, гарниром и самостоятельным блюдом с приятным ароматом и горчичным привкусом.

Лук-батун – приправа к самым разным блюдам. В заквашенном виде полностью сохраняет свой биохимический состав, вкус и аромат.

Лук душистый – украшение и приправа разнообразных блюд и закусок. Квашеные соцветия служат пикантными гарнирами.

Лук-порей рекомендуется при разных заболеваниях. Полезен своими аминокислотами, вкусен и ароматен в добавках к разной пище.

Лук репчатый обладает высоким рейтингом популярности среди пищевых продуктов. Он востребован в свежем и обработанном виде; не только питает, но и лечит внутренние и наружные заболевания. В нем присутствуют две трети известных науке аминокислот.

Лук-слизун находит применение в приправах и гарнирах, свежем и консервированном виде. Съедобны все его части.

Лук многоярусный по бактерицидным свойствам превосходит другие виды лука. Находит самое разнообразное применение в питании.

Лук-шнитт содержит почти все незаменимые аминокислоты. Является одной из первых весенних овощных культур. Полезен до середины лета в свежем и переработанном виде.

Любисток ценен в пищевом и лечебном отношении. Съедобны все его части. Заменяет сельдерей. В пищу используется в разных способах приготовления. Полезны его органические кислоты.

Майоран в двух своих разновидностях известен полезными эфирными маслами и бактерицидными веществами. Незаменим в качестве добавок при приготовлении многих блюд и лечении ряда заболеваний.

Мангольд питательностью превосходит столовую свеклу, обладает высокими вкусовыми качествами в разных видах употребления. Мелисса является приправой разных блюд, отдушкой напитков и лекарственным средством; содержит эфире масло с лимонным запахом и дубильные вещества.

Морковь способствует профилактике многих заболеваний, незаменима в диетах и детском питании. Содержит полный набор витаминов. Подвергается самым разным видам кулинарной обработки, входит в состав многих блюд. Накапливает почти полный набор незаменимых аминокислот.

Мята ценна для тонизирования организма, предупреждения и лечения ряда заболеваний. Служит приправой к разным блюдам и ароматизатором напитков.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета "САДОВОД"





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::. прочитало: 117 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.