|Полезные и уникальные вещества в некоторых овощных растениях (продолжение)
Капуста цветная обладает высокими вкусовыми качествами и питательной ценностью. Накапливает большинство незаменимых аминокислот и много легкоусвояемых белков. Полезна в диетах при желудочно-кишечных заболеваниях и детям.
Катран служит заменителем хрена, но с меньшей остротой вкуса. Ценен сухими веществами, эфирным маслом сложного состава, белками, сахарами.
Кервель имеет смешанный аромат аниса и петрушки, ароматизирует разные продукты, тонизирует организм, активизирует деятельность пищеварительных органов.
Кориандр – приправа к разным блюдам, пряность для выпечки и маринадов, составная часть популярных пряных смесей.
Кресс-салат служит приправой разных блюд; помогает улучшать пищеварение и общее самочувствие, полезен при малокровии и наружных заболеваниях.
Крукнек отличается высокой питательностью и повышенной усвояемостью организмом. Диетические его качества проявляются при разных способах приготовления.
Кукуруза овощная превосходит многие культуры по сухим веществам, углеводам и жирам, а также по вкусовым качествам. В молочно-восковой спелости она служит несколькими отдельными кушаньями, а также входит в состав ряда блюд.
Лагенария используется в пищу в нескольких видах только при самом начальном отрастании плодов.
Лебеда садовая служит заменителем шпината, но содержит меньшее количество щавелевой кислоты.
Листовая горчица имеет полностью съедобные разновидности. Является хорошей приправой, гарниром и самостоятельным блюдом с приятным ароматом и горчичным привкусом.
Лук-батун – приправа к самым разным блюдам. В заквашенном виде полностью сохраняет свой биохимический состав, вкус и аромат.
Лук душистый – украшение и приправа разнообразных блюд и закусок. Квашеные соцветия служат пикантными гарнирами.
Лук-порей рекомендуется при разных заболеваниях. Полезен своими аминокислотами, вкусен и ароматен в добавках к разной пище.
Лук репчатый обладает высоким рейтингом популярности среди пищевых продуктов. Он востребован в свежем и обработанном виде; не только питает, но и лечит внутренние и наружные заболевания. В нем присутствуют две трети известных науке аминокислот.
Лук-слизун находит применение в приправах и гарнирах, свежем и консервированном виде. Съедобны все его части.
Лук многоярусный по бактерицидным свойствам превосходит другие виды лука. Находит самое разнообразное применение в питании.
Лук-шнитт содержит почти все незаменимые аминокислоты. Является одной из первых весенних овощных культур. Полезен до середины лета в свежем и переработанном виде.
Любисток ценен в пищевом и лечебном отношении. Съедобны все его части. Заменяет сельдерей. В пищу используется в разных способах приготовления. Полезны его органические кислоты.
Майоран в двух своих разновидностях известен полезными эфирными маслами и бактерицидными веществами. Незаменим в качестве добавок при приготовлении многих блюд и лечении ряда заболеваний.
Мангольд питательностью превосходит столовую свеклу, обладает высокими вкусовыми качествами в разных видах употребления. Мелисса является приправой разных блюд, отдушкой напитков и лекарственным средством; содержит эфире масло с лимонным запахом и дубильные вещества.
Морковь способствует профилактике многих заболеваний, незаменима в диетах и детском питании. Содержит полный набор витаминов. Подвергается самым разным видам кулинарной обработки, входит в состав многих блюд. Накапливает почти полный набор незаменимых аминокислот.
Мята ценна для тонизирования организма, предупреждения и лечения ряда заболеваний. Служит приправой к разным блюдам и ароматизатором напитков.
Э. Феофилов, засл. агроном России
Газета "САДОВОД"
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