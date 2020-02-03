Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. Выращиваем кольраби | Овощеводство / капуста
Выращиваем кольраби
Кольраби - одно из самых раносозревающих капустных растений. Она менее других сортов капусты требовательна к теплу и плодородию почвы, В пищу используют сочные стеблеплоды, обладающие приятным вкусом. Стеблеплоды употребляют в свежем виде, используют для гарниров различных блюд.
КОЛЬРАБИ отличается высоким содержанием сахара и аскорбиновой кислоты, богата минеральными солями, углеводами, витаминами, содержит клетчатку, ферменты, в ней много кальция. Поэтому кольраби очень ценна для детского питания, обладает высокими диетическими свойствами. По количеству питательных веществ кольраби превосходит белокочанную капусту.
На участке ее можно использовать в качестве уплотнителя и высаживать с поздними сортами капусты и другими овощными культурами, а также после уборки редиса, салата и других ранних зеленых овощей.

Кольраби выращивают рассадным и безрассадным способами. Рассаду можно вырастить в любом культивационном сооружении - в тепличке или в парнике, высевая семена за 40-45 дней до посадки. Семена высевают рядами через 6 см, проведя предварительную маркировку площади.
Рассаду дважды подкармливают: первый раз, когда она хорошо укоренится, вносят 10-15 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 10-15 г хлористого калия, растворенных в 10 л воды; второй - через 10-12 дней, удваивая норму минеральных удобрений. Для осеннего потребления и зимнего хранения рассаду высаживают на участок 10-15 июня.
Уход состоит в рыхлении почвы, поливе, уничтожении сорняков и вредителей. Подкормку минеральными удобрениями проводят один раз: 35 г аммиачной селитры и 60 г сульфата калия на 10 л воды.
Стеблеплоды хранятся хорошо, их целесообразно убирать с корнями и укладывать в погреб штабелем сухими.
Ф. Бесчастный, кандидат с.-х. наук
Газета "САДОВОД"

Блюда из кольраби

Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 137 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама

календарь
«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Февраль 2020 (17)
Январь 2020 (24)
Декабрь 2019 (25)
Ноябрь 2019 (20)
Октябрь 2019 (24)
Сентябрь 2019 (25)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"