



::. Выращиваем кольраби | Овощеводство / капуста Выращиваем кольраби

Кольраби - одно из самых раносозревающих капустных растений. Она менее других сортов капусты требовательна к теплу и плодородию почвы, В пищу используют сочные стеблеплоды, обладающие приятным вкусом. Стеблеплоды употребляют в свежем виде, используют для гарниров различных блюд.

КОЛЬРАБИ отличается высоким содержанием сахара и аскорбиновой кислоты, богата минеральными солями, углеводами, витаминами, содержит клетчатку, ферменты, в ней много кальция. Поэтому кольраби очень ценна для детского питания, обладает высокими диетическими свойствами. По количеству питательных веществ кольраби превосходит белокочанную капусту.

На участке ее можно использовать в качестве уплотнителя и высаживать с поздними сортами капусты и другими овощными культурами, а также после уборки редиса, салата и других ранних зеленых овощей.



Кольраби выращивают рассадным и безрассадным способами. Рассаду можно вырастить в любом культивационном сооружении - в тепличке или в парнике, высевая семена за 40-45 дней до посадки. Семена высевают рядами через 6 см, проведя предварительную маркировку площади.

Рассаду дважды подкармливают: первый раз, когда она хорошо укоренится, вносят 10-15 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 10-15 г хлористого калия, растворенных в 10 л воды; второй - через 10-12 дней, удваивая норму минеральных удобрений. Для осеннего потребления и зимнего хранения рассаду высаживают на участок 10-15 июня.

Уход состоит в рыхлении почвы, поливе, уничтожении сорняков и вредителей. Подкормку минеральными удобрениями проводят один раз: 35 г аммиачной селитры и 60 г сульфата калия на 10 л воды.

Стеблеплоды хранятся хорошо, их целесообразно убирать с корнями и укладывать в погреб штабелем сухими.

Ф. Бесчастный, кандидат с.-х. наук

Газета "САДОВОД"



Блюда из кольраби



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::. прочитало: 137 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.