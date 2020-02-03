|БЛЮДА ИЗ КОЛЬРАБИ
Кольраби по-русски
Молодые стеблеплоды кольраби нарезать кружочками и тушить в сливочном масле. Затем кружочки выложить на блюдо и полить сметаной, добавить копченую колбасу и посыпать зеленью.
Кольраби с морковью
Стеблеплоды и морковь очистить, нашинковать на крупной терке, положить в кастрюлю, залить горячим молоком и варить до готовности. Когда кольраби будет готова, добавить муку с маслом и сахаром, перемешать и прокипятить. Перед подачей на стол посыпать зеленью.
Ф. Бесчастный, кандидат с.-х. наук
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