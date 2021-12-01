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::. Не только гнилушки, но и другой лесной сор | Овощеводство
Не только гнилушки, но и другой лесной сор
(садоводы делятся опытом)
Улучшайте плодородие почвы на ваших садово-огородных и приусадебных участках, – читаем мы в статьях для садоводов-огородников, – обогащайте ее органикой и минеральными удобрениями. Не допускайте закисления почвы. Вносите известь». Тут же приводятся подробнейшие выкладки – сколько и каких питательных элементов выносят корнеплоды и другие культуры из почвы во время своей вегетации и, конечно, с урожаем. Невольно позавидуешь кропотливости и усидчивости тех, кто это все высчитывает в миллиграммах и процентах. Практикующему садоводу-огороднику эта статистика ни к чему. Ему важнее опыт знающих людей: какие и когда для определенной местности надо вносить минеральные и органические вещества, раскислители, как контролировать плодородие почвы на своем участке и, самое главное, как не допустить ее загрязнения. А как быть с улучшением структуры, механического состава почвы? Бесструктурная почва огороднику не нужна, урожая не будет. Да, обработкой можно чего-то достичь, но этого недостаточно, чтобы образовать не только питательную, но и структурную почву.
 Чем же это достигается?
 Тем, что наряду с обработкой почвы мы вносим в нее крупнозернистый речной песок, опилки, опавшие осенью листья из леса, пролежавшие там до лета, а еще лучше – целый год; измельченные и обработанные селитрой, мочевиной древесные отходы, измельченную и обработанную кору деревьев. У кого что есть в наличии. Беда в том, что песок, который предлагает нам рынок и мы его покупаем, – мелкозернистый. Нет у нас в продаже крупнозернистого речного песка. А мелкозернистый применять для огородно-садовых дел я бы не рекомендовал. По своему опыту могу сказать, что он уплотняет почву. А она и так у нас плотная, а значит, и бесструктурная. В своем садоводстве наблюдаю, что садоводы-огородники, у кого есть силы и здоровье вносят в почву щебень в качестве каменной мульчи взамен крупнозернистого речного песка. Как же быть? Если у вас безвыходное положение, рекомендую применять гнилушки (класть в грядку).
Понимаю, что тут последуют возражения от особо «знающих специалистов»: да как можно такое советовать? А вы подумали о почвенном азоте, который будут потреблять эти гнилушки? Чем будут питаться растения? А вот наши садоводы – владельцы маломерных участков, находящихся в болотистой местности, о которых я написал выше, подумали и о почвенном азоте и полезности для грядок гнилушек, которых у нас здесь в избытке и в лесу, и на болоте. С успехом их применяют и на урожаи не жалуются. Не только гнилушки, но и другой лесной сор, используемый в компостах или в качестве мульчи, в значительной степени улучшают механический состав почвы, которая становится воздухопроводнее, рыхлее и мягче. Если гнилушки сдобрить травяным раствором и присыпать землей, можно произвести посадку нужной вам культуры (картофеля, топинамбура и т. д.).
 И. Кривега




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