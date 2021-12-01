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::. Роль листа в жизни растения | Овощеводство
Роль листа в жизни растения
Каждому органу растения присущи свои функциональные особенности и роль в общей жизни организма. В этой связи невозможно переоценить роль листьев. Они могут быть и просто вегетативным органом, и продуктивной частью отдельных культур
В своей жизни лист проходит ряд этапов, изменений и возрастных особенностей. Ему присущи те же пять стадий развития, что и целому растительному виду (от начала образования до естественного отмирания). Зачаточные листья подготавливаются к образованию за счет запасных питательных веществ семян. Первый зародышевый лист образуется при прорастании семени. У огурца, например, еще до выхода на поверхность семядолей в конусе нарастания будущего стебля начинают появляться в виде валиков зачатки листочков. А в момент появления семядолей над поверхностью рассадного грунта размеры первого листа возрастают в несколько раз. Развертывание первого листа начинается через 4-8 суток после всходов. Срок этот обусловлен сортами. До этого момента происходит образование и других зародышевых листьев.
С первичным листообразованием наступает так называемый ювенильный период (стадия) растений, во время которого отчетливо образуются все вегетативные органы. Все эти органы отличаются от взрослых по своему анатомическому строению, расположению на стебле и характеру прикрепления к нему, внутренним биохимическим процессам. Для самых первых настоящих листьев огурца очень важны размеры листьев семядольных. Чем они крупнее, тем лучше обеспечат растение продуктами фотосинтеза. Даже частичное повреждение семядолей задержит рост растения и листьев в том числе. Нижние листья на главном стебле огуречного растения, хотя и наиболее старые, несут в себе признаки, характерные для ювенильного состояния растения. В них медленнее проходят возрастные изменения, чем в листьях последующих. Молодой и растущий лист только потребляет продукты фотосинтеза. Наибольшей продуктивной работоспособностью он отличается в период от достижения примерно трех четвертей своего возможного размера и в течение некоторого времени после завершения ростовых процессов. Огуречные листья в пределах одного растения различаются по величине и форме. Они имеют черешки и пластинку с жестким опушением и ясно выраженной нервацией. Листовая пластинка бывает пятиугольной, сердцевидной, угловато-сердцевидной или сердцевидно-лопастной. Окраска листьев зеленая, с темными или светлыми оттенками. В зависимости от сорта или гибрида и условий выращивания поперечный размер листа может сильно различаться (от 8 до 50 см). Нарастание все новых листьев – процесс нормальной жизнедеятельности для растения в целом. У растений, имеющих листовую ярусность, верхние листья живут меньше по времени, чем нижние. Последние могли бы жить до двух месяцев (у огурцов), если бы световые и другие условия были для них благоприятными.
В верхних же листьях просто быстрее протекают все возрастные изменения. В них приход веществ от фотосинтеза превышает расход на дыхание. Главной деятельностью выросшего и активного листа является процесс фотосинтеза. Для всех овощных культур он проходит при соблюдении наследственно закрепленных ритмов, являясь в любых условиях произрастания неравномерным по периодам вегетации и в течение дня.
У фотосинтеза бывают две волны интенсивности: наибольшая – в утренние часы до обеда, поменьше – в предвечернее время. Такой ритм сохраняется даже у растений в камерах при постоянных условиях среды. Фотосинтетическая деятельность листьев меняется с изменением внешних условий. Одной из реакций на такие перемены служит изменяющийся уровень хлорофилла в листьях. Жизнедеятельность листа зависит от световых, температурных условий среды и от поглотительной деятельности корней по снабжению водой и элементами пищи. Лист поглощает, пропускает и отражает световые лучи. Лист, имеющий б?льшую толщину, лучше поглощает и меньше пропускает свет. Степень отражения света определяет строение листовой поверхности. Меньше света пропускают более старые листья, больше – молодые. Световые характеристики листа обусловлены (как и фотосинтез) разницей в строении верхней и нижней половинок листа. Температура листа во многом зависит от его толщины (расположения клеток). Она возрастает от прямых солнечных лучей, значительно превышая температуру окружающего воздуха. Перегрев усиливает недостаток воды в листе. При рассеянном свете температура может быть ниже, чем в воздухе, что особенно благоприятно для работы листа. При помощи внутренних приспособлений лист сохраняет устойчивость к температурам воздуха в широких пределах. Холодоустойчивость его тканей увеличивается от медленного понижения температуры с 19 до 8 °C, а в зоне 31...40 °C повышается теплоустойчивость. Степень изменения устойчивости зависит от интенсивности и продолжительности действия температур. Оптимальная работа листьев осуществляется в пределах 20...30 °C. Оптимум освещенности и температуры листьев создают благоприятный режим для жизнедеятельности корней.
Э. Феофилов, засл. агроном России   (продолжение следует)
Газета"САДОВОД"




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::. прочитало: 181 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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