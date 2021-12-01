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Нормальная работоспособность листьев возможна только при хорошем наполнении их клеток водой. Особенно опасны случаи резкого недостатка воды. Водный стресс молодых листьев тормозит их рост и отодвигает по времени (до 10 дней) начало их максимальной фотосинтетической деятельности. У закончивших рост листьев в этом случае ускоряются процессы старения. Оптимальный баланс (соотношение) питательных элементов в листе не является постоянным, а меняется по фазам развития растений.

Для огурцов содержание N:P:K примерно равно в фазе бутонизации 1:6:1, а при плодоношении – 1:7,5:0,8. Наиболее существенным изменениям в листьях плодоносящих огурцов подвергаются неорганические соединения азота и фосфора. На недостаток азота наиболее резко реагируют огуречные листья 5-6 яруса сверху, фосфора – 1-7 яруса, калия – 3-7 яруса. После полного вырастания и определенного времени наиболее продуктивной фотосинтетической деятельности лист переходит в период старения. Старение ускоряют водные и температурные стрессы, избыток и недостаток питательных элементов. Значительно ускоряет старение попавший в листья хлор. Под его влиянием в них резко уменьшается образование аминокислот – важнейших синтезируемых веществ.

Процесс старения осуществляется при участии различных гормонов растения. Естественно, стареющий лист начинает переправлять в другие органы растения почти полностью или частично элементы пищи, которые способны использоваться повторно. Часть листьев может быть удалена с растения на более ранних жизненных этапах. Так поступают с листьями, которые значительно затеняют нижерасположенные или бывают поражены вредителями и болезнями. У томатных растений образование настоящих листьев начинается с момента развертывания семядольных. При двух-трех развернувшихся томат имеет уже и 6-8 зачаточных листочков. Листья томата непарноперистые, расчлененные на разное количество долей (сегментов). Между долями имеются еще дольки и долечки. Черешок листа бывает разной длины, он переходит в главную жилку и заканчивается верхушечной листовой долей. Форма и внешний вид листьев зависят от сортов. Разный вид имеют края долек листа. Листовая поверхность может быть почти гладкой, слабоморщинистой, бугристо-волнистой или сильно гофрированной. Окраску листья имеют от желто- и серо-зеленой до темно-зеленой. Размеры листьев и их окраска у каждого сорта или гибрида меняются с возрастом растений, условиями внешней среды и от режима питания. Ряд крупнолистных сортов имеют листья картофельного типа. Некрупный томатный лист – признак скороспелости сорта. Листовая поверхность увеличивается под влиянием повышенной влажности почвы и воздуха.

На свету рост листьев томатов, как и других культур, проходит очень медленно, ускоряясь в ночное время. Для верхних томатных листьев характерно скручивание, ограничивающее их работоспособность. Причинами этого служат избыток азота или общий избыток солей, несвоевременное удаление пасынков, длительная слабая освещенность и сортовые особенности. Температура томатных листьев быстро меняется в зависимости от окружающих условий. Даже в пределах частей одного листа температура бывает одновременно различной: края конечной доли холоднее середины, освещенные части теплее затененных.

Уровень минерального питания оказывает существенное влияние на процессы образования и оттока из листа органических соединений. Усиление азотного питания задерживает отток углеводов, а фосфорного и калийного – уменьшает их содержание в листьях, лучше снабжая растущие плоды и корни. Каждую томатную кисть снабжают питанием листья, растущие выше до следующей кисти. По мере роста плодов в кисти отток органических веществ к ним может усиливаться до такой степени, что становится причиной остановки в росте самих листьев. Интенсивность и бесперебойность питания плодов при их наливе определяют продуктивность всего растения. Листья томата практически не подвержены завяданию из-за недостатка влаги. Такое случается только после высадки рассады, если у нее оборвана часть корней или она переросшая. На восстановление нарушаемого водного баланса направлена периодическая обрезка у взрослых растений нижних здоровых листьев до первой кисти, а также своевременное пасынкование. Всякие отклонения листьев по форме и размеру от присущих видам и сортам овощных культур указывают на неблагополучие в них, а также во всем растении.

Характерные внешние признаки недостатка элементов питания (изменение окраски) обнаруживаются лишь в нижних пределах диапазона потребности в каждом элементе. Здоровые листья картофеля, заканчивая свою жизнедеятельность (засыхая), отдают питательные вещества клубням; листья лука-репки – луковице. Усыхание или пожелтение нижних листьев салата листового – сигнал к немедленной заготовке. Листья срезочных овощей (луки многолетние, петрушка, щавель) не проходят полного пути своего развития.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета "САДОВОД"









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::. прочитало: 80 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.