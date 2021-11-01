

::. Подробно о томатах: недостаток и избыток элементов питания | Овощеводство / томаты Подробно о томатах: недостаток и избыток элементов питания (продолжение, начало)

Интервал кислотности грунта для роста и развития томатов составляет 5,5-6,5 pH, с оптимумом посередине этих значений. При внесении корневых подкормок нежелательно изменять кислотность в сторону увеличения. Избыток азотного питания способствует чрезмерному утолщению стеблей («жированию»), нарастанию листовой массы (в сочетании с повышением влажности воздуха под пленкой), задержке плодоношения, скручиванию молодых листьев. Избыток фосфора быстрее старит растения, сокращает их вегетационный период. Избыток калия при недостатке кальция вызывает вершинную гниль плодов в первых кистях. При недостатке азота замедляются ростовые процессы, уменьшаются размеры листьев и толщина побегов, измельчаются и опадают цветки. Недостаток фосфора измельчает плоды, затягивает их развитие. С недостатком калия листья морщинятся, плоды бывают мелкими, с темными пятнами снаружи и внутри. В соответствии с биологическими особенностями томатов потребности в том или ином элементе питания меняются в течение вегетации. Минеральные подкормки дают с одним из недельных поливов. Концентрации удобрений в подкормках (от 2 до 4 г/л) возрастают в период активного роста и увеличения числа плодов на растениях. Внекорневую подкормку (кальциевой селитрой) можно дать одну (1-2 г/л) за 2-3 недели до начала созревания плодов в первых кистях с целью профилактики вершинной гнили. Для увеличения сахаристости наливающихся плодов в калийные подкормки добавляют борное удобрение. Дополнительная подкормка суперфосфатом (1-2 г/л) дается при осыпании цветков и завязей. Каждую плодовую кисть питают листья, расположенные выше нее по стеблям. При нормальном фотосинтезе этих листьев даже их сравнительно небольшая поверхность способствует получению полноценных плодов. При грамотном использовании трех основных видов удобрений их в сумме потребуется не более 5 кг для получения 100 кг плодов.

Э. Феофилов, засл. агроном России







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::. прочитало: 38 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.