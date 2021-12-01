|Практические советы садоводу
Знаете ли вы...
- что срезанные черенки можно хранить, воткнув в сырую картофелину. Свободные концы сложите вместе и оберните влажной тряпкой, а затем бумагой;
- что прорастание семян лука-чернушки можно ускорить, если выдержать их в течение 8 ч в воде при температуре 40°C;
- что крупные яблоки дышат сильнее и созревают быстрее, чем мелкие, поэтому хранить их лучше по отдельности;
- что картофельную ботву срезают на компост за несколько дней до уборки для предотвращения попадания инфекции с дождевой водой в клубни;
- что белая редька конической формы более острая, чем круглая черная;
- что приятный запах черной смородины определяется смолистыми железками, расположенными на листьях;
- что если дымовая куча дает слишком много пламени, ее надо полить из лейки водой или присыпать землей;
- что синичники вешают осенью или зимой. На 4 дерева достаточно одного синичника. Леток располагается с подветренной стороны. Высота развески 2-3 м;
- что одежда зеленого цвета привлекает мошек и гнус меньше, чем какого-либо другого;
- что большое количество майских жуков – к засухе;
- что искривления стебельков рассады при ее выращивании на окне можно избежать, если поставить рядом с ящиком зеркало лицевой стороной к окну.
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