Практические советы садоводу

Знаете ли вы...

- что срезанные черенки можно хранить, воткнув в сырую картофелину. Свободные концы сложите вместе и оберните влажной тряпкой, а затем бумагой;

- что прорастание семян лука-чернушки можно ускорить, если выдержать их в течение 8 ч в воде при температуре 40°C;

- что крупные яблоки дышат сильнее и созревают быстрее, чем мелкие, поэтому хранить их лучше по отдельности;

- что картофельную ботву срезают на компост за несколько дней до уборки для предотвращения попадания инфекции с дождевой водой в клубни;

- что белая редька конической формы более острая, чем круглая черная;

- что приятный запах черной смородины определяется смолистыми железками, расположенными на листьях;

- что если дымовая куча дает слишком много пламени, ее надо полить из лейки водой или присыпать землей;

- что синичники вешают осенью или зимой. На 4 дерева достаточно одного синичника. Леток располагается с подветренной стороны. Высота развески 2-3 м;

- что одежда зеленого цвета привлекает мошек и гнус меньше, чем какого-либо другого;

- что большое количество майских жуков – к засухе;

- что искривления стебельков рассады при ее выращивании на окне можно избежать, если поставить рядом с ящиком зеркало лицевой стороной к окну.







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