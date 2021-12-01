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::. Практические советы садоводу | Овощеводство / Ваш сад
Практические советы садоводу
Знаете ли вы...
  - что срезанные черенки можно хранить, воткнув в сырую картофелину. Свободные концы сложите вместе и оберните влажной тряпкой, а затем бумагой;
  - что прорастание семян лука-чернушки можно ускорить, если выдержать их в течение 8 ч в воде при температуре 40°C;
  - что крупные яблоки дышат сильнее и созревают быстрее, чем мелкие, поэтому хранить их лучше по отдельности;
  - что картофельную ботву срезают на компост за несколько дней до уборки для предотвращения попадания инфекции с дождевой водой в клубни;
  - что белая редька конической формы более острая, чем круглая черная;
  - что приятный запах черной смородины определяется смолистыми железками, расположенными на листьях;
  - что если дымовая куча дает слишком много пламени, ее надо полить из лейки водой или присыпать землей;
  - что синичники вешают осенью или зимой. На 4 дерева достаточно одного синичника. Леток располагается с подветренной стороны. Высота развески 2-3 м;
  - что одежда зеленого цвета привлекает мошек и гнус меньше, чем какого-либо другого;
  - что большое количество майских жуков – к засухе;
  - что искривления стебельков рассады при ее выращивании на окне можно избежать, если поставить рядом с ящиком зеркало лицевой стороной к окну.



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::. прочитало: 70 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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