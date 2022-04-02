

::. Чтобы теплица весной не пустовала | Овощеводство Чтобы теплица весной не пустовала

Осенью после сбора урожая в теплице (в теплицах я выращиваю в одной томаты, в другой огурцы) я внес под перекопку компост кг по 6 на м кв. суперфосфат и сульфат калия г по 25 на м кв каждого. Перекопал и оставил в таком состоянии на зиму. И самый простой способ - оставить все как есть до посадки основной культуры. Перед посадкой основной культуры необходимо внести в почву азотные удобрения, например карбамид г 10-15 на м кв., перекопать на 1/3 штыка лопаты и производить посевы или высаживать рассаду. Кто не пользуется минеральными удобрениями можно осенью внести под перекопку органику (компост или перегной) кг по 10-15 на 1 м кв. а весной перед посадкой основной культуры - древесную золу по стакану на м. кв. Нормы даны приблизительно. Они зависят от плодородия почвы, от того какую культуру вы выращивали и какие удобрения вносили в прошлом году.

Конечно, к концу мая – к моменту посадки основных культур в этом случае в теплице вырастут сорняки, но с ними будет легко справится.

Есть и другие способы использования драгоценной площади закрытого грунта до посева основной культуры.

Например, к концу мая получить урожай свежей зелени: лука на перо, салата, о также редиса, можно и укропа, но укроп надо было сеять хотя бы в начале апреля.

Лук на зелень выращивают из лука-выборка или лука-севка. Лук-севок – это мелкие головки репчатого лука, выращенного из семян. Лук-выборок – это мелкий лук, отобранный из урожая лука-репки, диаметр которых не превышает 4 см.

В обработанную с осени почву добавляют азотные удобрения. Луковицы сажают плотно, луковица к луковице, уже через 3-4 недели луковицы вместе с зелеными перьями можно выдергивать по мере необходимости. В этот период лук требователен к влажности почвы и к её плодородию.

До посева основных культур можно успеть вырастить редис. Хозяйственная годность редиса у ранних сортов наступает через 25-30 дней, а у позднеспелых - через 40-45 дней после всходов. Поэтому выбираем и сеем раннеспелые сорта. Редис – растение длинного дня. Именно при длинном дне редис быстро выбрасывает стрелки и переходит к цветению, не подозревая, что посеян он для других целей. Ранние посевы позволяют получить урожай до июньских длинных дней, и белых ночей, и получить хороший урожай. Редис имеет слабую корневую систему, поэтому необходимо позаботится, чтобы почвы не пересыхала.

До конца мая можно успеть вырастить в теплице листовые салаты. Для ускорения прорастания семена замачивают. Раннеспелые сорта листового салата формируют урожай через 30-40 дней после посева. После появления всходов и образования на растениях 2 настоящих листьев обязательно нужно провести прореживание - при загущенности посадок урожай снижается.

Ну а если вы ничего не посеяли, или осталась посевная площадь, то её можно засеять сидератами.

Я посадил немного лука на перо, а оставшуюся площадь засеял сидератами.

Я посеял горчицу белую. Через 30-40 дней образуется нежная зеленая масса, которую необходимо будет заделать в почву, но не позднее, чем за неделю до посева или посадки основной культуры.

Зачем это делается?

Сидераты называют зеленым удобрением. Они выбирают из почвы элементы питания, из

глубоких слоев почвы (кальций, магний, фосфорную кислоту и др.). При заделке сидератов в почву они разлагаются под действием почвенной микрофлоры. Элементы питания минерализуются и становятся доступными для растений.

В опытах, проводимых учеными в течение 12 лет установлено, под воздействием запаханной горчицы, нерастворимые формы фосфатов переходят в

растворимые, содержание подвижных форм фосфора при этом в слое от 0 до 20 см увеличивается на 9 мг, в слое от 20 до 40 см на 6 мг/1кг почвы.

Зеленые удобрения выполняют фитосанитарную роль, уменьшают засоренность почвы, повышают эффективность внесения других удобрений, увеличивают урожайность всех культур

Кроме того, сидераты буквально тормозят рост всех сорных растений.

Перед посевом белой горчицы в подготовленную с осени почву я внес минеральные азотные удобрения карбамид примерно 20 г на м кв.

Раскидал семена и заделал их в почву граблями. Ну и конечно все посадки и посевы необходимо полить. В сухой почве семена прорастать не будут. Пруд на моем участке еще не оттаял, а до колодца по снегу идти далековато. Есть другой способ увлажнения почвы, снега на моём участке много. Его-то я и раскидал по поверхности грядок в теплице. Снег быстро растает и насытит почву влагой. За неделю перед высадкой рассады основной культуры (в этой теплице я буду выращивать томаты) сидераты заделываются в почву перекопкой, а в посадочную яму для развития растения на начальном этапе добавлю примерно кг компоста и пол чайной ложки суперфосфата, что позволит в первые 2–3 недели жизни обеспечить питательными элементами молодые растения, у которых корневая система еще

не восстановилась. Такое внесение удобрений называется припосевное (при посеве семян), или посадочное (при высадке рассады или саженцев).







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::. прочитало: 146 | автор: sadovod | 19 апреля 2022 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.