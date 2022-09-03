

::. Как я вывел новый сорт томата | Овощеводство / томаты Как я вывел новый сорт томата

Нашей даче уже больше 20 лет. Жена очень любит цветы, а я особенно люблю томаты. Каждый год семеноводческие фирмы представляют новые сорта, не отстают от них и частные селекционеры- томатоводы.

Вот и я подумал, а чем я хуже? Есть у меня два любимых сорта, которые сажаю каждый год, для получения гарантированно высокого урожая.

Первый- Орлиный клюв - сорт индетерминантный, среднеспелый, строение куста хилое, тонкое, листья, свисающие вниз. Плоды сердцевидные, малиново-розовые, в среднем по 250 грамм. Вяжет без пропусков, плоды очень мясистые и вкусные, подходят для любой переработки. Мне сорт очень нравится, но есть и минусы: в жару плоды могут подпекаться, поскольку листья их не закрывают, ствол очень тонкий и нуждается в серьёзной подвязке до самого верха, кожица на плодах очень тонкая и спелые плоды сложно перевозить.

Второй сорт- Шоколадный- среднеспелый, индетерминантный. Куст очень крепкий, с толстым стволом и широкими крепкими листьями. Плоды шоколадно-розового цвета, очень сладкие, сочные, с плотной кожицей и красивым блеском, средний вес 200-300 грамм. Очень плодовитый при любых погодных условиях. Но есть и минусы: плоды могут растрескиваться в дождливую погоду, а в жару может образовываться зеленоватое пятно у плодоножки. Оба сорта дают около 7 килограммов плодов с куста и это не предел их плодовитости. Вот я и решил скрестить эти два сорта, чтобы получить сорт, который избавился бы от всех недостатков и сохранил бы все достоинства сортов.

Рассаду вырастил как обычно. За две недели до пересадки, саженец Шоколада срезал бритвой, оставив пенёк 10 сантиметров, на который привил срезанный верх рассады Орлиного клюва.

Способ прививки использовал самый простой- копулировку- соединенные срезы замотал обычной фум-лентой для водопроводных работ. На всякий случай надел на горшочек с привитым растением полиэтиленовый пакет, сделав мини парничок. Прививка срослась быстро и без хлопот, уже через пять дней пакет снял, а ещё через три дня поставил горшочек к остальной рассаде. Высадку в теплицу проводил как обычно с 1 по 5 мая. Будущий новый сорт посадил рядом с кустом сорта Шоколадный для удобства переопыления.

Привитый саженец развивался так же, как и остальные, не отставал и ничем не отличался от остальной рассады. Но я заметил, что ствол у прививки стал заметно толще, листья приподнялись и не висели тряпочкой, всё растение стало крепче и его уже не надо было полностью обматывать шпагатом, достаточно было обычного крепления к деревянной подпорке. Когда прививка зацвела я оторвал цветки у сорта Шоколадный и тщательно коснулся его тычинками пестиков цветков на первой кисти у привитого растения. Когда было уже видно, что цветки опылились и завязи начали расти, я вырезал все остальные кисти на привитом растении и срезал верхушку, так сказать завершковал.

Мне было важно получить плод- первый результат моей селекции!

В июле плод окончательно сформировался, созрел и я его снял. Плод был сердечной формы, тёмно-розового цвета с шоколадным отливом. Кожица у него была блестящая и прочная. С надеждой, что полученный сорт будет развиваться только в лучшую сторону я выбрал семена. Семена я получаю самым простым способом, выпускаю семечки с соком в стаканчик, ели нужно добавляю чуть воды, и даю семенам побродить 1-2 суток, а затем хорошенько промываю семена от плёночек и высушиваю на бумажке. Я считаю, что брожение не только отслаивает плёночки, которые могут замедлять прорастание, но и убивает многие болезнетворные бактерии и защищает от болезней.

На следующий год я высадил паять растений из полученных мною семян. Росли они быстро, мне показалось, что, даже заметно обгоняя другие растения. Ведь они были выведены специально под мои условия из лучших моих сортов! Кусты получились ровными, крепкими, листья полу-висящими, плоды сердцевидными, шоколадного цвета с еле заметными тёмными полосками, мясистыми и сладкими. Я очень доволен своим экспериментом и считаю его полностью успешным! А вы выводили новые сорта у любимых культур?

Пётр Гаврилов, садовод-любитель







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::. прочитало: 258 | автор: sadovod | Вчера, 08:39 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.