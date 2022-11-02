Как использовать древесные опилки в саду и в огороде

Частой ошибкой начинающих садоводов является внесение свежих древесных опилок в почву. Древесные опилки разрыхляют почву, улучшают её влаго и воздухопроницаемось, свежие опилки, являются свободными (стерильными) от вредителей и болезнетворных начал, содержат необходимые растениям элементы питания, азота – 0,2-0,5 %, фосфора – 0,05-0,15 %, калия – 0,45 %, окиси кальция – 2,5% на абсолютно сухое вещество. Несколько больше элементов питания содержит кора.

Но, а теперь о недостатках древесных опилок: все эти элементы входят в состав трудноразлагающихся органических соединений, таких как лигнин и целлюлоза. Кроме того, в составе древесных опилок содержатся смолы и другие вредные для растений соединения; а водная вытяжка из опила имеет кислую реакцию, где рН 4,0-4,9, соответственно и внесение древесных опилок в почву вызывает её подкисление.

Но это ещё не все отрицательные моменты, внесенные в почву опилки начинают разлагаться почвенной микрофлорой, которая с жадностью поглощает азот и частично фосфор из самих опилок, а заодно и из почвы, оставляя растения без азотного питания.

Но не торопитесь сжигать или выкидывать этот ценный материал. Все вышеперечисленные недостатки древесных опилок, можно ликвидировать простым компостированием. Если в древесных отходах присутствует кора, то её следует измельчить, и чем меньше диаметр частиц, тем быстрее будет происходить процесс разложения. Разложение коры происходит только после разрушения изолирующих её слоёв пробковой ткани. Лучше всего древесные отходы компостировать с бесподстилочным навозом, или птичьим помётом в соотношении 1:1, добавляя древесную золу или известь.

Такие компосты содержат в сухом остатке азота – 1,3-2,7%, фосфора – 1,3-2,6%, калия – 0,7-1,5%, кислотность этих компостов - близкая к нейтральной. Такие компосты по эффективности немного ниже торфонавозных, но зато превосходят по продолжительности своих действий, их действия иногда проявляются до 9-10 лет.

Но садоводы чаще всего составляют сборные компосты, и древесные опилки в них можно закладывать небольшими слоями, чередуя с компонентами, содержащими большое количество азота, такими как сорняки, скошенная трава, кухонные отходы и конечно навоз. Часто садоводы используют древесные опилки в качестве мульчи. Опилки медленно разлагаются, сдерживают рост сорняков, препятствуют испарению влаги. Однако пока не завершилось их перегнивание, деревьям, кустарникам и огородным культурам не помешает небольшая дополнительная азотная подкормка.

Но бывает, что в теплицах в качестве субстрата используют чистые опилки. В них и сажают, на пример, огурцы. Как в этом случае поступают со всеми отрицательными свойствами опилок, и откуда берутся питательные элементы? Наличие смол можно частично устранить поливом опилок горячей водой. За месяц до высадки рассады опилки проливают тройной по объему дозой навозной жижи или двойной дозой раствора куриного помета. После высадки рассады в теплицу подкормки производят еженедельно полным удобрением с повышенном содержанием азота.

На хорошо пролитых кипятком опилках выгоняют перо из лука-репки, сеют для последующей пикировки сеянцев огурцы, тыквы, кабачки, патиссоны.

И несколько слов о происхождении опилок. Опилки от обработки древесины в столярных мастерских, ручными или электроинструментами прекрасно подойдут и для мульчирования, и для приготовления компостов. А если опилки образовались после заготовки дров, надо учитывать, что в масле, применяемом для смазки цепи на бензо и электропилах могут содержаться вредные вещества. Если вы планируете применять такие опилки в саду и в огороде, то рекомендуется использовать масла для смазки цепи с приставкой «био».







Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»