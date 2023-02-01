Четыре совета, которые увеличат ваш урожай в несколько раз

8 лет назад я приобрел участок с небольшим домиком в одном из старых садоводств в Ленинградской области. Дело к пенсии, если, конечно, Бог даст. И мне захотелось заняться огородом.

Жена сначала была против, но потом решила, что займется цветами, а огородом пускай муж занимается. На том и сошлись.

Купил лопаты, удобрения, семена огурцов, помидоров, моркови, редиса, укропа. Две теплички с покрытием из поликарбоната уже были поставлены прежними хозяевами. Ну вот и всё. Вскопал, накидал разных удобрений. Уход – поливы, прополка, подкормки – всё как рекомендуют специалисты. Урожай в первый год был, можно сказать «ничего», а дальше хуже. Нет, конечно, что-то я собирал: кг 5 помидор, ведро огурцов, лук на зелень, а сами луковицы вырастали мелкие. В общем, и всё остальное «не очень».

У жены немного получше: цветы радовали ярким цветением, но далеко не все.

Но 3 года назад в гости приехал мой старый друг. Тот был опытный садовод: урожаем делился с соседями и с друзьями по работе. Это было в августе, похвастать мне было нечем. Взглянув на мой огород, он похвалил меня за мои труды, и так, между прочим, дал несколько советов, которые в дальнейшем и дали существенный прирост моему урожаю.

Этими советами я хочу поделиться и с вами.

Сорт решает успех дела.

Не следует приобретать семена какие попало. У каждого огородника есть любимые проверенные сорта. Можно прислушаться к их рекомендациям. Из томатов он мне порекомендовал БЛАГОВЕСТ F1, Бычье сердце и еще несколько сортов. Из огурцов для выращивания в теплице партенокарпические гибриды - Дружная семейка F1, Кураж и другие. Впрочем, список рекомендуемых сортов разных культур у него был немаленький.

Севооборот

Не следует сеять культуры на тех местах, на которых они росли в прошлом году. Но эта самая простая схема, которая, забегу вперед, значительно сократила число заболеваний моих огородных культур. Конечно, схемы севооборота бывают разные: культуры ежегодно меняют местами в определенной последовательности. Но даже такая простая схема дала свои плоды.

Самое хорошее удобрение

Нельзя сыпать на грядки удобрения какие попало, нельзя применять удобрения, не зная его состав. Не надо искать чудотворное удобрение. Самое лучшее удобрение, это то, которое содержит те элементы питания, которые необходимы растению в данный период вегетации. Необходимо соблюдать нормы внесения удобрений, которые указаны на упаковках. Одинаково вредны как недостаток, так и избыток удобрений. На всем протяжении жизни растениям требуются все необходимые макро и микроэлементы. Если почву ежегодно заправлять органикой, например компостом, то беспокоится о наличии в почве микроэлементов не придется. А вот азот, фосфор и калий растениям требуется в больших количествах, поэтому их вносят в основную заправку, и в подкормки.

Азот – в основную заправку весной, и в подкормках в первой половине лета.

Фосфор – в основную заправку осенью (можно полную норму)

Калий - в основную заправку осенью, в подкормках в период созревания плодов.

Поливы

«Нельзя поливать все растения холодной водой» - так он мне сделал замечание, ведь я брал воду для полива из пруда, где температура всегда была ниже температуры почвы, особенно весной. Оптимальная температура поливочной воды должна быть равной, или на пару градусов выше температуры почвы, для этого лучше поставить бочку, в которой вода будет нагреваться под солнечными лучами. Кроме того, поливы должны быть обильными, чтобы промочить весь корнеобитаемый слой. Поверхностные смачивания почвы ничего, кроме вреда не приносит. Частота поливов для каждой культуры разная. Так томаты поливают раз в 4-6 дней, плодоносящие огурцы при жаркой погоде каждый день или через день. Но для всех культур, главное, чтобы почва не пересыхала.

Вот, в принципе, и все советы, которые он мне дал, но следуя им, количество и качество урожая значительно возросло. Кстати, многими советами воспользовалась и моя жена. Цветы теперь цветут ярче, да и болеют реже. Конечно, тонкостей в садово-огородном деле много, но мой друг изложил самые главные принципы. Ну а если он что-то позабыл, или у вас другое мнение, пишите в комментариях.

Сергей Иванов

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